Arlo Pro 5, vision nocturne (et en couleurs)

Arlo lance sa caméra Pro 5 en France (219,99 € pour une seule caméra ou 429,99 € pour le kit de deux caméras). Grâce à son capteur d’image avancé, cette caméra de sécurité intelligente enregistre des vidéos couleur 2K, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et peut capturer plus de 68 milliards de couleurs, soit 100 fois plus que l’œil humain.

Cette caméra Arlo Pro 5 fournit un enregistrement couleur 24/7, avec une captation des couleurs même dans l’obscurité.Capable d’enregistrer 6 fois plus de détails colorés que son prédécesseur (la Pro 4), la Pro 5 est 100 fois plus performante que l’œil humain pour percevoir la richesse des couleurs et les détails. Grâce à sa vision nocturne avancée, la caméra permet également d’obtenir des photos d’identité parfaitement nettes, en capturant les visages en couleur lorsqu’ils sont éclairés par un projecteur. La fonction de zoom 12x augmente les chances d’identifier les intrus, avec une définition 2k qui élimine les vidéos granuleuses ou floues.

Cette Pro 5 sera la première caméra à bénéficier de la nouvelle application Arlo Secure. Alimentée par la technologie One-Tap, la nouvelle application permet une navigation plus rapide et donne aux utilisateurs le pouvoir de surveiller et de sécuriser leur maison en un simple clic. Arlo sait que les besoins de chaque utilisateur sont différents, c’est pourquoi l’application offre des paramètres de personnalisation améliorés, permettant un meilleur contrôle et une approche sur-mesure de la sécurité de votre maison. Les alertes de mouvement sont envoyées directement sur votre smartphone et, grâce à un abonnement Arlo Secure (vendu séparément), les utilisateurs peuvent identifier et classer par ordre de priorité les personnes, les voitures, les animaux domestiques et les colis. Pour chaque alerte que vous recevez, un enregistrement vidéo est sauvegardé en toute sécurité sur le cloud jusqu’à 60 jours3 afin que vous ne perdiez pas de preuves si votre stockage local est endommagé ou volé.

La Pro 5 bénéficie d’une autonomie de batterie jusqu’à 30 % supérieure à celle de ses prédécesseurs en standard, ce qui signifie moins de temps de charge et plus de protection. La Pro 5 présentera également le nouveau “mode faible consommation” qui, lorsqu’il est activé, peut offrir aux utilisateurs jusqu’à 50 % d’autonomie supplémentaire en rationalisant les notifications et les aperçus vidéo. C’est également la première caméra Arlo Pro qui fournit une connectivité Wi-Fi bi-bande et se connecte aux fréquences Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz. Elle peut donc être connectée directement à n’importe quel routeur Wi-Fi pour une protection 24/7. Son puissant projecteur de la caméra Pro 5 peut éclairer les visages à une distance de 7 m et sa sirène intelligente intégrée peut contribuer à faire fuir les intrus.