Arlo lance Pro 3 floodlight, la première caméra de surveillance projecteur sans fil

Arlo Europe lance Pro 3 Floodlight, une caméra projecteur conçue pour projeter une lumière vive et ainsi dissuader les intrus. Son système d’éclairage LED avec détecteur de mouvement peut atteindre 3000 lumens. Ce nouveau produit au design élégant est la première caméra projecteur entièrement sans fil du marché et le seul modèle qui permet un enregistrement vidéo 2K sur batterie.

Plus puissant que les phares d’une voiture moderne, l’éclairage LED de 3000 lumens illumine instantanément la zone de projection, jusqu’à sept mètres. Il est possible de le déclencher à distance ou automatiquement par simple détection de mouvement. Sans fil, on peut le positionner pour protéger les parties les plus vulnérables de la propriété de façon à toujours voir qui s’en approche, y compris en pleine nuit.

Seule caméra projecteur du marché proposant l’enregistrement vidéo 2K, Arlo Pro 3 Floodlight vous permet de capturer chaque détail avec précision et même de zoomer jusqu’à 12 fois si besoin. Le grand angle, à 160 degrés, permet de surveiller de grandes superficies et la vision nocturne couleur produit des images claires et précises, y compris la nuit.

Connectée à votre smartphone, la caméra avec projecteur Arlo Pro 3 vous alerte instantanément de toute activité et vous donne le choix de la réponse à adopter. En plus d’allumer le projecteur pour faire fuir d’éventuels intrus, elle détecte les mouvements et vous informe pour que vous puissiez visionner la vidéo en direct et vérifier qui est là. Vous pouvez alors communiquer en audio avec les visiteurs et entendre leurs réponses ou déclencher la sirène intégrée pour effrayer les intrus. L’appli Arlo permet de configurer la sensibilité du capteur de luminosité ambiante et de régler les paramètres de la caméra. Il est possible de combiner la caméra projecteur avec le panneau solaire Arlo pour recharger la batterie en continu. Sa compatibilité avec Amazon Alexa et Google Assistant permet de l’intégrer dans un écosystème plus vaste.

Cette caméra projecteur Arlo Pro 3 est disponible en précommande sur Amazon dès le 6 juillet, pour 299 €.

www.arlo.com/eu