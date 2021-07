Arlo dévoile sa nouvelle caméra Pro 4

Arlo Europe vient d’annoncer son dernier dispositif de sécurité, la caméra Arlo Pro 4. Son installation est deux fois plus rapide grâce à sa connectivité directe au Wi-Fi. En effet, elle ne nécessite pas de Smart Hub, ce qui permet une installation plus rapide et plus simple.

100 % sans fil, la Pro 4 peut être installée et connectée à l’application en quelques minutes seulement à l’aide d’un code QR, ce qui permet de garantir une protection plus rapide des biens.

Une fois installée, la puissante résolution vidéo HDR 2K vous offre une qualité d’image détaillée et vous permet de zoomer jusqu’à 12x sans distorsion sur les caractéristiques importantes afin de vous aider à identifier un suspect. Un large champ de vision de 160 degrés vous permet également de surveiller les zones les plus à risque de votre propriété.

Arlo Pro 4, 249 €