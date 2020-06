Arlo commercialise sa Video Doorbell en France

En France, d’après les chiffres du ministère de l’Intérieur, 41 % des cambriolages sont commis en pénétrant par la porte d’entrée. Avec Video Doorbell, Arlo propose une solution simple et efficace, bâtie autour de technologies innovantes et conçue pour faire en sorte que chaque habitant se sente en sécurité et en pleine confiance lorsqu’il ouvre sa porte à autrui. Video Doorbell permet aussi de surveiller sur les colis déposés sur votre pas de porte.

Video Doorbell est la seule sonnette vidéo du marché à proposer un champ de vision carré, optimisé pour une consultation depuis un terminal mobile et permettant aux utilisateurs de voir jusqu’à 25 % de plus de la zone couverte. Capable de capturer l’image d’une personne de la tête aux pieds et même les colis au sol, Video Doorbell garantit une vision complète de ce qui se présente à votre porte. Grâce à son angle de vue de 180 degrés, son capteur vidéo HD et sa fonction vision nocturne, les utilisateurs peuvent voir clairement, de jour comme de nuit. Construite pour résister à toutes les conditions météorologiques, elle est sécurisée, une fois installée, grâce à son système de détection des coupures de courant et à une sirène qui peut être déclenchée si quelqu’un tente de l’arracher.

Lorsqu’il s’agit de sécurité de votre logis, chaque seconde compte. La possibilité d’être informé rapidement de qui est à la porte, même sans être chez soi, est primordiale. C’est pourquoi, en plus d’envoyer des notifications si un mouvement est détecté dans le champ de vision de la sonnette, Video Doorbell appelle directement votre téléphone via le protocole SIP lorsque quelqu’un appuie sur la sonnette. C’est la seule sonnette vidéo du marché à alerter les utilisateurs de cette manière. Ce protocole ultra rapide est intégré à tous les téléphones modernes. Il n’est donc pas nécessaire d’attendre qu’une application s’ouvre, il suffit de « décrocher » le téléphone, comme avec un appel vidéo classique, pour voir. Grâce au haut-parleur et au microphone intégrés, il est possible d’avoir une conversation claire, en temps réel, avec la personne présente ou de diffuser une réponse rapide préenregistrée si on n’est pas en capacité de parler. L’interlocuteur peut lui-même laisser un message si personne ne répond.

Détection avancée avec Arlo SMART

Pour déverrouiller des fonctions de sécurité avancées, Video Doorbell peut être associée à un abonnement Arlo SMART pour seulement 30 centimes par jour. Arlo SMART utilise une IA puissante pour améliorer les capacités de détection et permet d’identifier et de différencier spécifiquement les personnes, les véhicules, les animaux et les colis afin de réagir au plus vite en cas de risque. Pour une meilleure compréhension de l’activité à votre porte, Arlo a introduit la fonction “prédiction” qui déclenche l’enregistrement vidéo de votre sonnette 3 à 4 secondes avant que le détecteur de mouvement soit activé. Il est alors possible de voir exactement la raison du déclenchement de l’enregistrement. Les utilisateurs de Arlo SMART peuvent stocker et accédez à leurs enregistrements vidéos dans le cloud pendant 30 jours, ce qui permet de conserver les vidéos importantes en toute sécurité afin de pouvoir les visionner ou les partager avec les forces de l’ordre si le pire devait arriver.

“Nous avons conçu Video Doorbell avec des fonctions innovantes d’imagerie et d’alerte pour aider les propriétaires à identifier les visiteurs et à engager le contact avec eux avant même qu’ils ne frappent à la porte”, résume Tejas Shah, chef de produit et directeur technique chez Arlo Technologies, Inc. “Pour nous assurer qu’aucune visite ne soit jamais manquée, nous avons créé une solution avant-gardiste qui offre un champ de vision plus complet afin que les utilisateurs puissent mieux contrôler leur pas de porte.”

Video Doorbell se connecte facilement au réseau électrique existant et aux carillons mécaniques ou numériques pour une installation simple et une alimentation continue. Avec un prix de vente conseillé de €199.99, la sonnette vidéo est désormais disponible en précommande sur Amazon et chez d’autres revendeurs Arlo agréés.