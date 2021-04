Archos dévoile un miroir pour interagir à distance

Archos annonce Le MIROIR, pensé pour être à la fois un objet design dans la maison ou au bureau et surtout comme une passerelle pour se connecter de manière instantanée et dynamique à des applications où il est essentiel d’être vu et de se voir des pieds à la tête.

Eteint, c’est un miroir au design sobre et élégant qui convient à tous les types d’intérieurs et toutes les pièces de la maison. Allumé, le produit prend tout son sens et révèle un écran haute définition avec une excellente densité de couleurs et un angle de vision extra large. Doté d’un écran de 32 pouces en mode portrait, fixé au mur ou posé sur son pied, Ce Miroir permet de voir son interlocuteur comme s’il se tenait face à vous dans la réalité. Connecté en WiFi ou en ethernet et doté de haut-parleurs de qualité et d’une caméra haute définition, Le Miroir permet de communiquer facilement avec son interlocuteur, comme s’il était à côté. Enfin grâce à son écran tactile et à Android, l’utilisateur peut accéder en toute simplicité, comme sur son smartphone ou sa tablette, à ses applications favorites.

Ce Miroir sera commercialisé en Europe à partir de juin 2021 pour 799 €.