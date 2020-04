Arcane by Osprey, des sacs lifestyle 100% recyclés

Aujourd’hui, plus que jamais, la longévité commence par la durabilité. Pour l’été 2020, Osprey, leader des sacs à dos et bagagerie outdoor haut de gamme propose la nouvelle gamme Arcane : des sacs lifestyle plus responsables conçus en tissus 100% recyclés et matériaux durables, qui ne contiennent pas de produits chimiques nocifs (exempts de PFC) pour l’homme et l’environnement.

Si ses origines sont fermement ancrées dans l’outdoor, la gamme Arcane s’inscrit dans une utilisation urbaine et quotidienne avec des modèles aux allures plus sobres et lifestyle, sans transiger sur la qualité et la technicité.

TOTE PACK (100 €)

– Compartiment rembourré pour ordinateur portable et tablette

– Pochette interne d’organisation

– Boucles et composants en métal

– Poche anti-égratignure pour lunette et appareils électroniques

LARGE DAY & SMALL DAY

– Poignée de transport supérieure

– Compartiment rembourré pour ordinateur portable et tablette

– Poche anti-égratignure pour lunette et appareils électroniques

– Poche élastique sur le harnais

Large 90€ / Small 80€

DUFFEL (120 €)

– Conforme aux régulations européennes concernant les dimensions maximales

– Poignée de transport latérale

– Compartiment rembourré pour ordinateur portable et tablette

– Harnais de sac à dos amovible

BRIEF (75€)

– Poche horizontale zippée

– Compartiment rembourré pour ordinateur portable et tablette

– Poignée de transport supérieure

– Pochette interne d’organisation