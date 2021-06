Après Lyon, OPPO ouvre son deuxième showroom à Paris

Après Lyon, c’est au sein du centre de shopping Westfield Les 4 Temps de la Défense qu’OPPO a décidé de s’implanter. Situé au cœur du quartier d’affaires de la Défense, Westfield Les 4 Temps est le deuxième centre de shopping le plus fréquenté d’Europe continentale. Un emplacement stratégique pour OPPO qui souhaite proposer son expertise au plus grand nombre. L’ouverture de ce deuxième Showroom confirme la volonté du groupe de développer son ancrage local en dynamisant sa croissance en France.

Situé au niveau 1 du centre de shopping Westfield Les 4 Temps, le showroom OPPO s’installera aux côtés de nombreuses marques phares telles que Uniqlo, Hollister, Polo Ralph Lauren, encore PicWicToys.

Cet espace de 23m2 présentera l’ensemble de l’écosystème OPPO, allant des smartphones aux objets connectés avec des espaces dédiés, jusqu’à la démonstration de technologies innovantes qui lui sont propres par ses experts.

Au menu sur les présentoirs, un condensé d’innovations avec notamment les derniers smartphones haut de gamme de la série Find X3, mais aussi tout l’univers IoT de la marque, l’OPPO Band, l’OPPO Watch et les écouteurs Enco Air, dernier lancement d’OPPO. Les visiteurs auront également la possibilité d’acheter des accessoires OPPO.

Côté démonstration, la technologie de recharge rapide la plus avancée au monde, SuperVOOC 2.0, sera également mise à l’honneur.

Le concept de showroom OPPO a été conçu comme un véritable lieu de vie et d’échanges entre experts et consommateurs. Conseils, expériences personnalisées et présentation de l’ensemble de l’écosystème de la marque : le showroom OPPO se dévoile pour apporter le meilleur de la technologie sur tout le territoire français.

« L’engouement suscité par l’ouverture de notre premier showroom à Lyon nous conforte dans notre volonté d’offrir l’expérience premium la plus aboutie à nos utilisateurs. Un ancrage dans le territoire qui vient soutenir notre forte croissance sur le marché français. Un point de contact stratégique pour répondre aux exigences de tous les consommateurs. » Ajoute Denis Morel, Directeur Général OPPO France.

« L’arrivée du showroom OPPO s’inscrit dans notre volonté de diversifier l’offre au cœur de notre centre de shopping. Nous sommes ravis de pouvoir proposer cette nouvelle expérience ‘connectée’. Être la deuxième ville en France, après notre centre de La Part-Dieu à Lyon, à accueillir un Showroom OPPO nous confère une exclusivité qui saura séduire nos clients les plus exigeants. » explique Thibault Desmidt, Directeur du centre Westfield Les 4 Temps.

Showroom OPPO, 15 Parvis de la Défense à Puteaux. Westfield Les 4 Temps, zone Cassis, niveau 1 (entre C&A et André).