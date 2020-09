Apple Watch SE, la nouvelle smartwatch « abordable ” pour toute la famille

C’est peut-être la montre la plus populaire au monde, mais si le prix de 4329 € pour un portable Apple complet vous a rebuté, dites bonjour à l’Apple Watch SE plus abordable à partir de 299 €. L’Apple Watch SE dispose du même accéléromètre, gyroscope et altimètre toujours allumé que l’Apple Watch Series 6. Et avec les derniers capteurs de mouvement et microphone, elle offre des capacités de santé et de sécurité robustes, notamment la détection des chutes, le SOS d’urgence, les appels d’urgence internationaux et l’App Noise pour vous rappeler que vous êtes trop prêt de l’enceinte.

L’écran Retina est 30% plus grand que celui de la série 3 et intègre un processeur double cœur qui, selon Apple, le rend deux fois plus rapide, vous bénéficierez également de la connectivité Bluetooth 5.0.



Sous watchOS 7, cette montre inclut une configuration famille, qui permet aux enfants ou aux membres plus âgés de la famille sans iPhone (ouuuh !) d’utiliser une Apple Watch indépendamment. Cette montre est disponible en trois finitions de boîtier en aluminium 100% recyclé et compatible avec tous les bracelets Apple Watch, y compris les nouveaux Solo Loop. Alors que l’Apple Watch SE avec GPS est proposée à partir de 299 €, l’Apple Watch SE (GPS + Cellular) est à partir de 349 €. Bien sûr, si cela reste trop cher, l’Apple Watch Series 3 restera en vente. Quiconque achetant une Series 3 ou une version ultérieure obtient trois mois d’Apple Fitness + gratuitement afin de pouvoir s’entraîner dans son salon.