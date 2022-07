Apple Watch Pro : les dernières rumeurs à connaître

Une Apple Watch robuste et exploratrice serait en préparation…

Apple prépare une nouvelle Apple Watch Series 8 pour un lancement plus tard cette année – elle arrivera presque certainement aux côtés de l’iPhone 14 et apportera avec elle un certain nombre de mises à niveau indispensables par rapport aux versions précédentes. Mais il existe aussi des rumeurs selon lesquelles une Apple Watch Pro pourrait également être en approche.

Selon ces rumeurs, cette variante de la Watch serait plus robuste, avec des matériaux haut de gamme et des capteurs supplémentaires destinés à convaincre athlètes et sportifs extrêmes de franchir le pas.

Une Apple Watch Pro ?

Tout d’abord, nous ne savons pas encore si Apple appellera effectivement son nouveau modèle Watch Pro. Cela correspondrait à la nomenclature MacBook, iPad et iPhone de la société. Heck, même les AirPods ont un modèle Pro – mais rien n’est confirmé pour le moment. L’analyste de Bloomberg, Mark Gurman, a d’abord suggéré le nom Watch Pro, mais a également mentionné Apple Watch Extreme, Apple Watch Max et Apple Watch Explorer Edition comme autres possibilités. Jusqu’à ce que nous entendions le contraire (si quelqu’un a envie de divulguer une boîte de vente au détail ou des actifs artistiques officiels, contactez-nous), nous nous en tenons donc à Apple Watch pro.

Conception et fonctionnalités

L’accent mis par Apple sur la forme physique avec watchOS 9 était clair lors de la WWDC, plus tôt dans l’année. Le nouveau logiciel, qui devrait être lancé aux côtés de l’Apple Watch 8 (et donc de l’Apple Watch Pro), permet aux triathlètes de basculer rapidement entre les modes course, natation et cyclisme. Il permet également aux coureurs d’enregistrer la longueur de la foulée, le temps de contact avec le sol et l’oscillation verticale – toutes des mesures avancées qui se gélifieraient bien avec une montre plus extrême.

Tout ce que nous avons pour le moment est un rapport de l’initié Apple Mark Gurman de Bloomberg, dans sa newsletter Power On. Il a d’abord laissé entendre que la Watch Series 8 se présenterait sous une forme renforcée, puis l’a développée dans un rapport ultérieur, affirmant que nous pouvons nous attendre à un écran plus grand, à une durée de vie de la batterie accrue et à de nouveaux matériaux de boîtier.

L’écran pourrait atteindre 2 pouces en diagonale, contre 1,9 pouces sur la Watch Series 7, et la résolution pourrait augmenter (Gurman mentionne spécifiquement 502 × 410). Le verre qui le recouvre devrait également être incassable, tandis que le boîtier en métal sera plus résistant que l’aluminium utilisé pour la récolte actuelle d’Apple Watch.

Côté design, il y a de fortes chances pour qu’Apple opte pour un look plus plat inspiré de l’iPhone 13 et du nouveau MacBook Air 2022. Des sources issues de la chaîne d’approvisionnement ont suggéré que le verre plat était en cours de préparation pour la fabrication, remplaçant les panneaux surélevés et incurvés observés sur les modèles Apple Watch actuels;

En interne, un capteur de température cutanée devrait faire la différence, aidant Apple Health à détecter les fièvres ou les maladies. Le tout sera alimenté par un processeur S8, une variante modifiée du S7 utilisé actuellement (qui lui-même n’a pas beaucoup changé par rapport à la montre de sixième génération). Les performances ne devraient pas changer tant que ça.

Apple est assez fiable lorsqu’il s’agit de lancer de nouvelles générations de montres. Même s’il n’y a pas eu d’annonce officielle, nous avons plutôt une bonne idée du moment où cela viendra : le premier ou le deuxième mardi de septembre, aux côtés du dernier iPhone. Nous ne nous attendons pas à un événement séparé, avec toutes les versions de la série 8 annoncées simultanément.



Sur la base des années précédentes, nous parions que le 13 septembre sera la date à marquer dans votre agenda. En règle générale, les produits Apple sont lancés quelques semaines après leur première apparition publique, mais étant donné les problèmes persistants affectant la chaîne d’approvisionnement technologique mondiale, il y a toutes les chances pour que le nouveau modèle ne commence pas à être expédié avant octobre.