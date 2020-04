Apple vous invite à rester “Tous ensemble, chez soi”

Nous vivons tous une période particulièrement difficile. Pourtant, même si chacun subit les effets de la pandémie d’une manière différente, nous devons nous serrer les coudes. Que nous soyons tout seuls ou accompagnés, en télétravail ou occupés à garder les enfants, nous avons tous besoin d’un peu de réconfort et de distraction pour nous aider à traverser cette épreuve. Heureusement, la musique nous donne les moyens de nous évader et de partager de bons moment avec ceux qu’on aime dans cette phase d’éloignement social.

Depuis le 3 avril, Apple Music invite ses abonnés à rejoindre TOUS ENSEMBLE, CHEZ SOI – un espace dédié où l’on peut trouver des playlists adaptées à cette situation inédite, et conçues pour vous mettre du baume au coeur, vous motiver, vous aider à vous concentrer… Ou vous échapper.

Sept nouvelles playlists :

Mission Télétravail – Avec la tentation du canapé, télétravailler peut s’avérer compliqué. Une bonne dose de hip hop va vous aider à retrouver la motivation. Laissez Drake, Kanye West et Roddy Ricch vous mettre dans les dispositions idéales pour gérer le boulot depuis la maison et ne pas laisser retomber la pression.

Tenez la distance (sociale) – Distanciation sociale oblige, difficile de partager des moments entre amis et en famille ces derniers temps. Certains refrains ont pourtant le pouvoir de rassembler les gens sans qu’ils se touchent. Cette playlist remplie de tubes pour toute la famille – vous y trouverez Angèle, Ed Sheeran, Aya Nakamura entre autres – peut transformer n’importe quel salon en stade.

Evasion Cosmique – Il existe bien des manières de voyager. Installez-vous confortablement, appuyez sur play et laissez-vous guider par nos experts en escapades musicales. Ce mix électro, alternative et R&B d’artistes visionnaires tels que Flying Lotus, Rone ou FKA Twigs va vous transporter très loin, sans avoir à bouger de chez vous.

Home Studieux – Ce n’est pas parce que les écoles sont fermées qu’il faut décrocher. Pour ne pas perdre le rythme et continuer d’étudier à la maison, les beats lo-fi hip hop et électro de KAYTRANADA, Freddie Gibbs, Pueblo Vista et bien d’autres seront d’une grande aide. Le fond sonore idéal pour les séances de révision.

Dance de Salon – Si il y a bien une activité sportive qu’on peut pratique sans risque, c’est danser dans son salon. Quand l’envie se fait sentir, poussez les meubles et nos éditeurs s’occupent du reste avec cette sélection de tubes dansants de Tones and I à The Weeknd en passant par Dua Lipa. Et puisque la bonne humeur est faite pour être partagée, ouvrez les fenêtres et ambiance tout le quartier entre deux salves d’applaudissement.

Pop Câlins – Dans la situation actuelle, pas facile de rester optimiste et de se sentir proche de ceux qu’on aime. Nos éditeurs ont choisi pour vous ces hymnes pop lumineux pour tenir le coup et vous changer les idées. Cette sélection à base de Sia, Ariana Grande ou encore Harry Styles vous enverra du love.

Romantique R&B – C’est parfois dans des situations exceptionnelles qu’on parvient à faire preuve du courage qui nous manquait jusque là. Avec l’aide de ces artistes spécialistes des déclarations enflammées, ouvrez enfin votre coeur à celle ou celui qui vous fait vibrer. C’est aussi le moment de lui dire la chance que vous avez d’être confiné.e à ses côtés, sur ces refrains interprétés par H.E.R., Alicia Keys, et le meilleur du R&B actuel.

TOUS ENSEMBLE, CHEZ SOI regroupe sur Apple Music ces nouvelles playlists, ainsi que des playlists déjà existantes sur le service et qui pourraient répondre aux envies et besoins du moment (workout, relaxation, famille, chill, musique classique et jazz, albums cultes…), ainsi que des clips. Toutes ces playlists ont été élaborées par les éditeurs d’Apple Music. TOUS ENSEMBLE, CHEZ SOI sera mis à jour régulièrement avec des nouveaux contenus.