Apple upgrade les MacBook Pro 14 et 16 avec des processeurs M2 Pro et Max

Apple a annoncé que ses ordinateurs portables disposent de puces jusqu’à 20 % plus rapides que la génération précédente.

Nous savions que cela arriverait depuis un certain temps, bien sûr, mais maintenant c’est confirmé – Apple a mis à niveau les modèles MacBook Pro 14 et 16 pouces avec des processeurs de niveau M2 – les M2 Pro et M2 Max en plus d’étendre la durée de vie de la batterie et l’extension des options d’affichage externe. Le MacBook Air repensé de l’année dernière, le MacBook Pro 13 pouces et l’iPad Pro mis à niveau avaient tous déjà des puces M2 standard à l’intérieur, mais cette version fait monter les enchères, tout comme le nouveau Mac Mini 2023 qui possède M2 ​​Pro en plus du M2 standard.

Les nouveaux M2 Pro et M2 Max offrent jusqu’à 12 cœurs de processeur et jusqu’à 19 cœurs de configuration GPU et prennent en charge jusqu’à 96 Go (!) De mémoire unifiée. Apple affirme que les performances du processeur multithread sont jusqu’à 20 % plus rapides que celles du M1 Pro à 10 cœurs. Apple ajoute que les puces sont jusqu’à 6 fois plus rapides que le MacBook Pro Intel le plus rapide (avec les modèles Core i9 à 8 cœurs à 2,4 GHz). Même si c’était le double de la vitesse, ce serait dire quelque chose, donc 6x devrait fournir des performances assez spéciales.

Ces nouveaux ordinateurs portables offrent également une autonomie accrue de la batterie allant jusqu’à 22 heures. Ces Mac prendront également en charge le nouveau Wi-Fi 6E au lieu du Wi-Fi 6 comme dans l’ancien MacBook Pro. Ils prennent également en charge les écrans jusqu’à 8K 60Hz ou 4K 240Hz avec cette génération.

Ces nouveaux ordinateurs portables peuvent être commandés à partir d’aujourd’hui avec la date de sortie du MacBook Pro 2023 fixée à cette heure la semaine prochaine, le 24 janvier. Le nouveau MacBook Pro 14 pouces avec M2 Pro commence à 2399 € et le MacBook Pro 16 pouces avec M2 Pro commence à 2 999 €.