Apple travaillerait sur un nouveau haut-parleur intelligent HomePod 2

L’enceinte alimentée par Siri pourrait faire son retour en 2023.

Les fans d’Apple déçus par la décision de l’entreprise d’arrêter le HomePod en 2021 seront ravis d’apprendre qu’il pourrait renaître de ses cendres dans un avenir relativement proche.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple serait occupé à bricoler une nouvelle enceinte HomePod qui ressemble étroitement à la conception et aux performances sonores du modèle original, avec quelques changements majeurs.

Le premier d’entre eux est, apparemment, l’inclusion de la prochaine puce S8 d’Apple, qui devrait également orner les entrailles de l’Apple Watch Series 8 plus tard cette année. Gurman déclare également qu’il y aura un affichage mis à jour, ainsi qu’une fonctionnalité multi-touch (bien qu’il y ait moins de confiance en ce que cette dernière se concrétise réellement).

Actuellement, le HomePod Mini est le seul moyen de vous offrir une enceinte intelligente Apple sans casser le plus grand HomePod d’occasion. Alors que nous étions tristes de voir le HomePod original, supérieur sur le plan sonore, mis au repos, nous sommes également (mais agréablement) surpris que nous puissions voir un lancement de modèle remanié dès 2023, si les conseils de Gurman s’avèrent vrais.

Il y a peu d’informations supplémentaires au-delà de ces rumeurs, mais ce ne sont certainement pas les théories les plus farfelues que nous ayons vues concernant la prochaine technologie Apple. Soyez assuré que nous garderons une oreille attentive pour plus de chuchotements de Cupertino – pas seulement concernant le HomePod, mais aussi le casque et la voiture AR / VR d’Apple.

En attendant, nous avons le lancement de l’iPhone 14 à attendre, ainsi que l’Apple Watch Series 8 susmentionnée. N’hésitez pas à consulter nos guides sur tout ce qui précède, et nous vous tiendrons au courant avec le dernières nouvelles, au fur et à mesure qu’elles arrivent.