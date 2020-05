Apple renouvelle son MacBook Pro 13 pouces

C’était attendu, c’est fait : Apple a annoncé le renouvellement de ses MacBook Pro 13 pouces. Désormais proposés de De 1 499 euros à 4 379 euros, ils embarquent un nouveau clavier. Adieu, donc, le clavier papillon, place au Magic revu et corrigé.

Avec le nouveau processeur Intel Core 10e génération, les prix montent en conséquence. Les puristes apprécieront le retour de la touche Escape. Les modèles les moins onéreux en restent à la 8e génération, à 1499 euros et 1749 euros avec 256 Go SSD. Le modèle le plus cher ‘Intel Core i7 2,3 Ghz, 32 Go de mémoire RAM (3 733 MHz) et 4 To de SSD) culmine à 4379 euros.