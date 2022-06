Apple présente iOS 16 en avant-première, enfin avec un écran de verrouillage personnalisable

Avec aussi de nombreuses mises à jour pour les messages, les photos, le partage familial, le portefeuille, etc.

Apple a présenté en avant-première la nouvelle génération de son système d’exploitation pour iPhone, iOS 16, lors de son événement WWDC22. La première sur la liste des fonctionnalités est un écran de verrouillage entièrement repensé. Ce n’est peut-être pas pionnier, mais vous pouvez personnaliser complètement votre écran de verrouillage. Les notifications “roulent” depuis le bas de l’écran pour réduire la distraction, tandis que vous pouvez changer la police dans laquelle l’heure est affichée, obtenir une galerie de photos et plus encore.



Une nouvelle fonctionnalité appelée Activités en direct signifie que vous pouvez obtenir des widgets d’application réactifs sur votre écran d’accueil, tels que les derniers résultats sportifs, bien que la zone dédiée à cela semble quelque peu compacte. Les applications pourront développer leurs propres widgets d’activités en direct, comme vous vous en doutez. Encore une fois, ce n’est pas une nouvelle ère, mais c’est la première fois que vous pouvez obtenir ce genre de choses sur l’écran de verrouillage iOS. La fonction Focus est également liée, de sorte que vous pouvez avoir des informations différentes sur l’écran de verrouillage lorsque vous êtes au travail par rapport à quand vous ne l’êtes pas.

Les messages vous permettront désormais également de modifier rétrospectivement des textes ou même de supprimer un message que vous regrettez d’avoir envoyé. SharePlay est également désormais disponible dans Messages, vous pouvez donc démarrer une conversation avec SharePlay immédiatement à partir d’une vidéo que vous regardez, par exemple

Wallet vous permet également désormais de partager des informations d’identification – telles que la confirmation que vous avez plus de 18 ans – avec une application sans partager les informations d’identification complètes, telles que votre date de naissance. Maps bénéficie également d’améliorations, telles que des itinéraires à arrêts multiples – mais si vous utilisez Google Maps, vous aurez tout vu auparavant.

Photos dispose désormais d’une nouvelle fonctionnalité de bibliothèque partagée pour iCloud (appelée iCloud Shared Photo Library), où vous pouvez partager automatiquement certains types de photos avec votre famille ou des personnes particulières. Vous pouvez même partager automatiquement lorsque vous êtes à proximité d’autres contributeurs de la bibliothèque partagée, par exemple lorsque vous êtes tous en vacances ensemble.

Il existe également quelques nouvelles améliorations apportées au partage familial, afin que vous puissiez plus facilement rester au courant lorsque votre enfant demande plus de temps et obtenir des suggestions pour de meilleures façons d’utiliser le partage. Il est toujours possible d’avoir plusieurs comptes sur le même appareil iOS.