Apple Podcasts dévoile son Best of 2021

“Oxmo m’a appelé un jour en me disant : « Je voudrais enregistrer toutes les histoires incroyables, touchantes, flippantes, drôles, que mes amis me racontent au quotidien, tout autour de moi. » Nous sommes donc partis tous les deux dans les rues, les halls, les matchs de foot, les plateaux de tournage de clips, pour récolter ces récits extra-ordinaires au sens propre du terme. Savoir qu’on est suivis désormais par une foule d’auditeurs nous enchante, tout comme figurer dans cette sélection.” David Commeillas, réalisateur des ”Histoires de quartier d’Oxmo Puccino”





“Nous sommes vraiment heureux de voir le podcast dans cette sélection ! Entendre ces femmes est primordial et le travail fourni par tous les médecins et bénévoles de la maison des femmes de Saint-Denis est essentiel, à l’heure où les violences sexistes et sexuelles persistent. C’est important qu’un podcast puisse le raconter et toucher le plus grand nombre, afin aussi de faire savoir que des solutions existent pour sauver celles que l’on n’entend pas encore.” Jennifer Padjemi et Théo Boulenger, créatrice et réalisateur de ”Réparer les violences”