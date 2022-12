Apple Music présente Apple Music Sing 

Apple Music Sing est une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de chanter sur leurs chansons préférées en ajustant les voix, avec les paroles en temps réel.

Apple Music Sing propose plusieurs modes d’affichage des paroles pour être le chanteur ou chanteuse principale, chanter en duo, faire les choeurs,… Le tout intégré avec l’expérience inégalée de l’affichage des paroles d’Apple Music. Avec un catalogue qui propose des millions de morceaux, y compris certaines des chansons les plus populaires au monde, et qui va continuer de s’enrichir, Apple Music Sing permet à tous et toutes de participer facilement et de manière ludique, peu importe l’endroit et le moment.

Apple Music Sing sera disponible plus tard dans le mois pour les abonnés Apple Music partout dans le monde, sur iPhone, iPad, et la nouvelle Apple TV 4K. ”L’affichage des paroles en temps réel est l’une des fonctionnalités les plus populaires d’Apple Music”, a déclaré Oliver Schusser, vice-président d’Apple Music et de Beats. “Nous savons déjà que nos utilisateurs et utilisatrices du monde entier aiment lire les paroles de leurs chansons préférées, alors nous avons voulu aller plus loin pour générer encore plus d’engagement autour de la musique grâce au chant. C’est vraiment très amusant, nos abonnés vont adorer.”

Apple Music Sing propose :

• Les Voix ajustables : Possibilité de contrôler le niveau des voix d’une chanson, pour chanter en duo avec l’artiste en choisissant de mettre sa voix en avant ou en retrait, ou chanter complètement à la place de l’artiste en enlevant sa voix.

• Les Paroles en temps réel : en plus de l’affichage des paroles qui était déjà disponible sur Apple Music, les paroles s’animent désormais au rythme du chant.

• Les Voix en fond : Si il y a différentes lignes de chant simultanées, elles s’animent indépendamment de la voix principale pour pouvoir suivre plus facilement.

• L’Affichage Duo : possibilité d’activer un affichage de part et d’autre de l’écran pour chanter en duo.

Apple Music lancera également une série de plus de 50 playlists dédiées, comprenant toutes les chansons épiques, les duos, les morceaux avec des choeurs et les hymnes qui donnent envie de chanter – entièrement optimisées pour l’expérience Apple Music Sing.