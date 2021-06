Apple Music met plus de 75 millions de chansons en format Lossless et en Audio Spatial

Apple Music met son catalogue de plus de 75 millions de chansons à la disposition des abonnés en format Lossless. Apple utilise l’ALAC (Apple Lossless Audio Codec) pour préserver chaque bit du fichier audio original. Cela signifie que les utilisateurs pourront écouter leurs chansons préférées exactement comme les artistes les ont conçues en studio.

Les abonnés à Apple Music utilisant la dernière version d’Apple Music sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV peuvent écouter des milliers de titres au format Dolby Atmos avec n’importe quels écouteurs ou casque. Apple Music diffusera automatiquement les morceaux en Audio Spatial avec Dolby Atmos sur tous les AirPods et les casques Beats équipés d’une puce H1 ou W1, ainsi que sur les haut-parleurs intégrées des derniers modèles d’iPhone, iPad et Mac. Pour les autres écouteurs ou casques, il suffit d’activer Dolby Atmos dans les réglages. L’Audio Spatial sur Apple Music sera également bientôt disponible sur les appareils Android.

Pour écouter en Lossless, les abonnés utilisant la dernière version d’Apple Music peuvent activer l’option dans Réglages > Musique > Qualité audio. Il est possible de choisir différentes résolutions pour différentes connexions telles que cellulaire, Wi-Fi ou pour le téléchargement.

L’Audio Spatial avec Dolby Atmos donne aux artistes la possibilité de créer des expériences audio immersives avec un véritable son multidimensionnel, et une clarté qui vient de tout autour et au-dessus de l’auditeur. À partir d’aujourd’hui, les abonnés Apple Music peuvent profiter de plusieurs milliers de chansons en Audio Spatial, dont certaines par les plus grands artistes, et dans tous les genres musicaux. Les albums disponibles en Audio Spatial seront signalés par un badge afin de les rendre facilement identifiables. Apple Music propose également une collection de playlists en Audio Spatial, élaborées par les équipes éditoriales, afin d’aider les utilisateurs à trouver la musique qu’il.elle.s aiment, et à en découvrir plus.

Du rock au hip-hop en passant par la musique classique, le jazz et la pop ; de la nouvelle musique créée en Audio Spatial aux classiques remixés ou remasterisés, ces playlists sont l’endroit où la magie et la puissance de l’Audio Spatial opèrent sur Apple Music.

Ensemble, Apple Music et Dolby font en sorte de faciliter l’accès aux artistes, producteurs et ingénieurs du son au Dolby Atmos. Des initiatives visent notamment à doubler le nombre de studios équipés de la technologie Dolby dans les principaux territoires, à proposer des programmes éducatifs et à fournir des ressources aux artistes indépendants. Apple travaille également sur l’intégration d’outils de création de musique immersive directement dans Logic Pro, le logiciel de musique assistée par ordinateur. Plus tard cette l’année, Apple proposera une mise à jour de Logic Pro qui permettra à tout musicien de créer et de mixer sa musique en Audio Spatial compatible avec Apple Music.