Apple Music met à jour la fonctionnalité Replay et dévoile ses Tops de fin d’année

À partir d’aujourd’hui, les abonnés d’Apple Music peuvent découvrir les chansons, artistes, albums, genres, playlists et stations de radio qu’ils ont le plus écoutés cette année grâce à la nouvelle version de Replay.

Les fans les plus assidus peuvent même découvrir s’ils font partie des 100 plus grands auditeurs de leur artiste ou genre préféré. Le Replay d’Apple Music a été repensé pour offrir aux abonnés une meilleure expérience : des informations plus complètes sur la musique qu’ils ont écouté l’année passée et de nouvelles fonctionnalités, notamment un reel entièrement personnalisé.

Les utilisateurs et utilisatrices d’Apple Music peuvent continuer à consulter leur Replay jusqu’au 31 décembre pour voir si leurs habitudes d’écoute évoluent avant le début de 2023. Toutes les données fournies par Replay sont optimisées pour être partagées sur les réseaux sociaux et les différentes messageries.

Comment ça marche? Il suffit d’aller sur replay.music.apple.com et de se connecter avec son identifiant Apple Music pour découvrir les temps forts de l’année écoulée et des données plus détaillées.