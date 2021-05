Apple Music lance le son Spatial Audio avec Dolby Atmos sans frais supplémentaires

Adieu Tidal ? Apple Music vient de frapper fort, face à ses rivaux en streaming comme Spotify et Tidal en offrant Spatial Audio et Dolby Atmos sans frais supplémentaires. La mise à niveau audio multidimensionnelle s’ajoute à un catalogue de 75 millions de chansons Lossless Audio. Ces nouvelles fonctionnalités seront disponibles pour les abonnés Apple Music à partir du mois prochain.

Les pistes Dolby Atmos sur Apple Music seront lues par défaut sur tous les écouteurs Apple AirPod et Beats avec une puce H1 ou W1, ainsi que sur les haut-parleurs intégrés des derniers iPhones, iPad et Mac. Apple dit ajouter de nouvelles pistes Dolby Atmos au fur et à mesure, et proposera des listes de lecture Dolby Atmos dédiées pour vous aider à découvrir de nouvelles pistes dans ce format. Les albums porteront également un badge dédié pour les rendre plus faciles à identifier.

Pour commencer à écouter les fichiers audio ALAC Lossless, les utilisateurs disposant de la dernière version d’Apple Music doivent l’activer dans Paramètres> Musique> Qualité audio. À partir de là, vous devrez choisir votre résolution préférée pour accéder à la connexion «cellulaire», «Wi-Fi» ou «téléchargement».

Le niveau Lossless d’Apple commence à la qualité CD 16 bits / 44,1 kHz et va jusqu’à 24 bits / 48 kHz lisibles en mode natif sur les appareils Apple. Un son Hi-Res Lossless à 24 bits / 192 kHz est également disponible. /d Hi-Res Lossless nécessite également un équipement externe, tel qu’un DAC USB.

Cette nouvelle vient dans la foulée des annonces d’Amazon Music HD qui va cesser également de facturer des frais supplémentaires pour la musique Lossless