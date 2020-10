Apple Music lance “Hits Français Radio”, sa deuxième émission en français

A l’heure où Apple Music développe ses radios mondiales avec plus de chaînes et plus d’émissions présentés par des artistes, de nouveaux programmes en français font leur apparition sur la plateforme. Après ”LE CODE Radio” consacré au rap, lancé en juin dernier avec Mehdi Maïzi, ”Hits Français Radio”présenté par T-Miss est dédié à la pop et à la variété françaises. Avec ces nouvelles émissions, Apple Music offre à ses abonnés francophones des contenus exclusifs sur leurs artistes préférés, et affirme sa volonté de mettre en valeur la scène musicale en VF.

La playlist “Hits Français” met à l’honneur le meilleur de la scène francophone dans toute sa diversité, de la traditionnelle chanson française aux nouvelles tendances de la pop contemporaine. Louane, Julien Doré, Aya Nakamura, Angèle, Vianney, Christine And The Queens s’y côtoient, et bien d’autres encore. Cette playlist éclectique s’accompagnera désormais de sa propre émission audio hebdomadaire, ”Hits Français Radio”.

Chaque semaine, l’animatrice T-Miss passera en revue les meilleures nouveautés, recevra des artistes en interview, et mettra un coup de projecteur sur les stars de demain. Le programme inclut également une interview vidéo mensuelle : des discussions en profondeur avec les grands noms de la scène francophone comme ses talents les plus prometteurs.

Les interviews vidéos sont accessible sans abonnement Apple Music, tandis que la playlist et l’émission audio sont réservés aux abonnés.

Pour le coup d’envoi, T-Miss reçoit Louane, le jour de la sortie de son très attendu nouvel album ”Joie de vivre”. Dans cette interview vidéo, la jeune chanteuse parle de l’évolution de sa voix, d’avoir terminé sa mue vocale, de son processus d’écriture ; elle évoque aussi les doutes qu’elle a ressenti en devenant mère, ses collaborations avec les rappeurs Damso et Soolking, son combat pour les femmes, entre autres choses…