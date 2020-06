Apple Music lance “Classique Live”, avec le célèbre violoncelliste Yo-Yo Ma et d’autres artistes exceptionnels. Il n’est peut-être pas possible d’aller à des concerts ou à l’opéra en ce moment, mais les amateurs de musique classique peuvent quand même profiter d’une expérience live, où qu’ils se trouvent dans le monde. Pour Yo-Yo Ma, “nous avons besoin plus que jamais de nourrir notre âme, c’est pourquoi je suis très heureux de participer au programme Classique Live d’Apple Music, qui donne aux musiciens et au public une nouvelle opportunité de partager des expériences musicales, où que nous soyons.”

Apple Music présente une collection exclusive de performances live, en vidéo, avec des artistes classique remarquables :

– Yo-Yo Ma interprète chez lui au violoncelle le theme “Going Home” de Dvořák, extrait de New World Symphony.

– Khatia Buniatishvili joue un recital de piano extrait de son album “Motherland” dans une forêt proche de Berlin.

– Sir John Eliot Gardiner dirige The English Baroque Soloists dans six airs de l’opéra “Semele” d’Handel.

– Paul Lewis interprète la célèbre “Lettre à Elise” de Beethoven, filmée au Wigmore Hall de Londres, lieu emblématique de la musique de chambre.

– Anna Prohaska chante quatre magnifiques airs de J.S. Bach, extraits de son dernier album “Redemption”, enregistré pendant le confinement à Berlin, avec l’ensemble allemand de musique baroque Lautten Compagney.

Retrouvez tout le programme ici : www.applemusic.com/classicallive