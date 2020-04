Apple Music disponible sur les Smart TV Samsung

Samsung Electronics annonce aujourd’hui être le premier fabricant de téléviseurs à intégrer Apple Music sur sa plateforme Smart TV. Dès à présent, les consommateurs français pourront profiter de l’application Apple Music sur leur Smart TV Samsung.

Alors que les consommateurs sont amenés à passer davantage de temps chez eux, Samsung élargit l’offre dédiée au divertissement et au bien-être sur sa plateforme Smart TV. Avec Apple Music – disponible sur les modèles de Smart TV Samsung de 2018 à 2020 – , les abonnés peuvent faire leur choix parmi plus de 60 millions de morceaux en streaming sans publicité, regarder les derniers clips ou encore élargir leurs horizons en explorant les milliers de playlists personnalisées composées par des experts musicaux et faiseurs de tendances du monde entier.

Les abonnés à Apple Music recevront également chaque jour des recommandations sur mesure, ils pourront profiter de la station de radio Beats 1, qui diffuse dans le monde entier des émissions exclusives d’artistes tels que Frank Ocean, Nicki Minaj, The Weeknd, DJ Khaled et Elton John. De plus, les abonnés auront également accès à « A la maison avec Apple Music », une sélection de conversations FaceTime avec des artistes depuis leur domicile, d’interviews, de playlists exclusives et davantage de contenu pour maintenir un lien et un sens de communauté en cette période particulière.

Les possesseurs de Smart TV Samsung peuvent télécharger l’application Apple Music depuis le magasin d’applications Samsung Smart TV, se connecter à leur compte existant avec leur identifiant Apple ou s’inscrire directement depuis leur TV. Les possesseurs de Smart TV Samsung pourront essayer Apple Music grâce à un essai gratuit de trois mois en choisissant un abonnement individuel, famille ou étudiant.

En plus du vaste catalogue disponible sur Apple Music, les abonnés peuvent aussi regarder des séries originales, les derniers concerts et davantage de contenu exclusif depuis leur Smart TV Samsung.