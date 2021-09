Apple Music déploie une technologie permettant de rémunérer tous les artistes impliqués dans un DJ Mix

Apple annonce avoir créé une nouvelle méthode révolutionnaire – avec la coopération des majors et les labels indépendants – qui permet d’identifier et de rémunérer directement les ayant droits d’un DJ mix.

Pour la première fois, les DJ mixes auront une valeur monétaire sur le long terme pour tous les créateurs concernés – une opération qui était impossible jusqu’à aujourd’hui. En s’appuyant sur la formidable technologie de Shazam, Apple a mis au point un outil qui permettra à Apple Music d’identifier correctement tous les créateurs individuels impliqués dans la réalisation d’un DJ mix, y compris les artistes à l’origine de la musique du mix.

Apple Music travaille également avec les DJs ainsi qu’avec des distributeurs de DJ mixes, notamment les festivals, les clubs, les promoteurs et les curateurs, pour s’assurer que tous soient rémunérés équitablement. Il y a déjà plusieurs milliers de DJ mixes disponibles sur Apple Music, dont nombre d’entre eux sont exclusifs ; de nouveaux mixes sont ajoutés régulièrement.

Les archives des DJ Kicks de Studio K7! commencent à arriver sur Apple Music ce vendredi 10 septembre, dont 14 mixes qui n’avaient jamais été disponibles en streaming auparavant (Carl Craig, Henrik Schwartz, Chromeo, Tiga…) – DJ Kicks sur Apple Music

◦ Les mixes de Boiler Room ont été intégrés au service en août dernier lorsque nous avons lancé Apple Music Radio, et de nouveaux mixes sont ajoutés chaque semaine.



◦ Tomorrowland, l’un des plus grands festivals électro de la planète, a organisé ses toutes premières éditions virtuelles en 2020 et 2021. Apple Music a accueilli tous ces DJ mixes, et propose aussi des archives des plus grands moments de l’histoire de Tomorrowland.

◦ Mixmag met à disposition ses archives de mixes, ainsi que de nouveaux mixes chaque semaine.

◦ La plateforme française de livestream Cercle, qui produit et retransmet en direct des performances de musique électronique depuis des lieux prestigieux, offre une sélection de ses DJ Mixes & Live Sets les plus emblématiques, et en ajoute de nouveaux régulièrement.

◦ Charlotte de Witte a lancé en juillet des nouvelles séries exclusives de mixes, dont une résidence et et une nouvelle série de mixes spécifiques pour le fitness.

◦ Pour le ‘Black Music Month’, nous avons commandé des mixes exclusifs de DJ à Honey Dijon, Amorphous, DBN Gogo, DJ Clue, Dām Funk, Funk Flex et bien d’autres. K7!