Apple lance un iPhone SE 5G à 530 euros

Néanmoins une mise à jour mineure du téléphone le moins cher d’Apple.

Lors de son événement Peek Performance, Apple a dévoilé une nouvelle génération d’iPhone SE. Nous entendions déjà parler de ce téléphone depuis un moment. Comme prévu, ce nouveau smartphone économique n’offre que quelques améliorations par rapport à l’itération précédente. Mais comment se plaindre de voir Apple mettre à jour son appareil à prix presque sage ?

Le dernier iPhone SE reprend le même forme que les deux modèles précédents. Cela signifie qu’il conserve le même écran de 4,7 pouces et le bouton Accueil.

La puce A15 Bionic d’Apple alimente cette nouvelle génération d’iPhone SE pour des performances extrêmement puissantes.

Vous trouverez également la 5G à bord de ce terminal, qui vous offrira des vitesses plus rapides lorsque vous utilisez des données mobiles. Comme l’appareil est beaucoup plus petit, la durée de vie de la batterie était un gros problème avec le précédent iPhone SE. Apple prétend avoir corrigé ce problème avec une batterie qui dure quelques heures de plus. Mais nous devrons attendre et voir comment elle résiste.

Sur l’iPhone SE, vous trouverez par ailleurs un nouveau système de caméra et toutes les dernières fonctionnalités logicielles d’iOS 15. Il est disponible le 18 mars à partir de 529 €, avec des précommandes commençant vendredi.

Apple a également profité de son event pour dévoiler une déclinaison verte de ses iPhone 13 et 13 Pro, dévoilés fin 2021.