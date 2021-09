Apple lance (presque) sa Watch Series 7 avec des bords plus arrondis et un écran 20% plus grand

L’Apple Watch Series 7 est là, avec un écran 20% plus grand que la série 6. Cependant, ce n’est pas aussi répandu – les côtés de la montre ne sont pas du tout carrés – au lieu de cela, la montre est légèrement plus incurvée et. l’écran est également 70 % plus lumineux.

Le système d’exploitation a été optimisé pour le nouvel affichage – vous pouvez insérer 50 % de texte en plus sur l’écran – tandis que les boutons logiciels sont plus gros. Il existe également une saisie prédictive avec Quick Path et un tas de nouveaux cadrans Watch pour utiliser la zone d’écran supplémentaire.

Apple affirme que l’écran est plus résistant aux chocs que jamais, tandis que le boîtier lui-même est mieux protégé avec l’anti-poussière IPX6. Apple dit également que la résistance à l’eau est évaluée à WR50 – ou 50 mètres. Une charge plus rapide est également disponible cette fois-ci avec le chargeur de montre USB-C – vous pouvez obtenir la Watch 7 jusqu’à 80% de charge en 45 minutes. Cela sera utile pour ceux d’entre nous qui utilisent Apple Watch pour le suivi de leur sommeil.

Elle est disponible en cinq nouvelles finitions en aluminium, deux finitions en titane et trois finitions en acier inoxydable. Les anciennes séries 3 et Watch SE restent dans la gamme, tandis que la série 7 remplace la série 6 sortante. Attention, cette Watch 7 n’est pas encore disponible – Apple dit qu’elle sera disponible “plus tard à l’automne”.