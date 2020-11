Apple lance le MacBook Air (2020) avec puce M1 et 18 heures d’autonomie

Encore mieux qu’un iPad avec un clavier… L’ordinateur portable Apple le plus vendu qui soit redevient sexy. Bien qu’il ait l’air presque identique et pèse le même poids que son prédécesseur, c’est ce qui se trouve sous le capot qui fait la différence. Alors que l’écran Retina de 13,3 pouces avec clavier rétroéclairé est assez esthétique, le processeur M1 à 8 cœurs « affiche apparemment les meilleures performances par watt de tous les processeurs ». Cela rend le MacBook Air 3,5 fois plus rapide que le modèle précédent avec des performances graphiques 5 fois supérieures et Apple promet 18 heures de lecture vidéo. Sans ventilateur à l’intérieur, c’est un bon débarras de cette raquette d’ordinateur portable qui vrombit incessamment.

Apple a plus largement présenté aujourd’hui de nouveaux MacBook Air, MacBook Pro 13 pouces et Mac mini équipés de la révolutionnaire puce M1, la première d’une gamme de puces conçues spécialement par Apple pour le Mac. « L’introduction de trois nouveaux Mac équipés de la révolutionnaire puce M1 d’Apple constitue un changement audacieux dont la réalisation a pris des années et qui marque un jour historique pour le Mac et pour Apple », a déclaré Tim Cook, CEO d’Apple. « La puce M1 est de loin la puce la plus puissante que nous ayons jamais créée. Associée à Big Sur, elle offre des performances incroyables, assure une autonomie extraordinaire et donne accès à un nombre de logiciels et d’apps plus important que jamais. Nous avons hâte que nos clients découvrent cette nouvelle génération de Mac et nous avons la certitude qu’elle les aidera à continuer de changer le monde. »

Le nouveau MacBook Air est disponible au prix de revente Apple à partir de 1 129 € ; le nouveau MacBook Pro 13 pouces est disponible au prix de revente Apple à partir de 1 449 €.