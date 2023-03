Apple lance de nouvelles options jaunes pour iPhone 14 et 14 Plus

Entre ses versions d’iPhone, Apple sort généralement une nouvelle option de couleur pour guider les clients vers sa dernière gamme de smartphones. Et cette année n’est pas différente, avec une nouvelle option de couleur jaune pour le dernier iPhone. Cette nouvelle option jaune vif est disponible pour l’iPhone 14 de 6,1 pouces et l’iPhone 14 Plus de 6,7 pouces plus grand.

Au-delà de la nouvelle couleur, il n’y a pas d’autres différences sur ces nouveaux modèles d’iPhone – c’est le même iPhone 14 que nous connaissons et aimons. Vous trouverez le chipset A15 Bionic à l’intérieur, et l’iPhone 14 Plus possède l’une des batteries les plus durables insérées dans un iPhone. À l’arrière se trouve un système à double caméra, avec un capteur selfie équipé de Face ID à l’avant. Également à l’avant se trouve un écran OLED Super Retina SDR, qui augmente jusqu’à 1200 nits de luminosité.



La nouveauté de la série 14 est le SOS d’urgence par satellite et la détection de collision. Les deux sont des fonctionnalités potentiellement vitales pour les situations d’urgence, vous permettant d’accéder à de l’aide lorsque vous en avez besoin. De plus, les appareils exécutent tous les deux iOS 16, le dernier logiciel d’Apple. Vous trouverez de nombreuses nouvelles fonctionnalités, de l’accès au suivi de la condition physique à un nouveau mode d’action pour les vidéos.

Tenté par la dernière touche de peinture de l’iPhone ? Vous pouvez précommander les nouveaux modèles jaunes d’iPhone 14 à partir du vendredi 10 mars, les appareils arrivant à la porte la semaine suivante le 14 mars. Ceux qui suivront les modèles Pro seront déçus, car aucune nouvelle option de couleur n’est disponible pour ces appareils haut de gamme.