Apple iPhone 14 : nouveau design, et 15% plus cher ?

L’iPhone 14 pourrait être 15 % plus cher, selon les dernières rumeurs…

Avec la WWDC 2022 maintenant dans le rétroviseur, le lancement de l’iPhone 14 est le prochain événement majeur du calendrier Apple – et les nouvelles rumeurs sur l’iPhone de cette année sont plus tentantes que jamais. Bien qu’il reste encore quelques mois avant la sortie du prochain produit phare d’Apple, il y a encore beaucoup de rumeurs sur les caractéristiques et les nouvelles fonctionnalités de l’iPhone 14 que nous pourrions voir à l’automne. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur ce futur appareil.

L’année dernière nous a apporté l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro, un duo phare puissant, alors qu’au début de cette année, nous avons déjà eu droit à un nouveau téléphone Apple avec l’iPhone SE 3, le meilleur iPhone pas cher du moment. Cependant, une mise à jour encore plus importante est désormais imminente sur l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro. Selon les rumeurs, Apple présenterait un tout nouveau design avec la gamme de cette année, qui présentera les meilleures nouvelles fonctionnalités iOS 16 ainsi que de nombreuses mises à niveau matérielles. En fait, il se peut qu’Apple nous propose quatre nouveaux modèles d’iPhone 14, si l’on en croit une spéculation, entre les versions régulière et Pro et la suppression du Mini de la gamme.

Selon les rumeurs, Apple ne sortira pas d’iPhone 14 mini. Au lieu de cela, nous nous attendons à voir un iPhone 14 et 14 Pro (tous deux avec des écrans de 6,1 pouces), ainsi qu’un iPhone 14 Max de 6,7 pouces (qui remplace le mini) et un Pro Max. La plus grande rumeur sur l’iPhone 14 est sans doute que la gamme de cette année inaugurera également un nouveau design pour le produit phare. Nous avons entendu des bruits à ce sujet depuis janvier, lorsque la caméra “dash dot” a été coupée pour la première fois, et nous avons depuis vu des images assez convaincantes d’un iPhone 14 Pro Max sans encoche.

Les dernières rumeurs suggèrent que seuls l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max bénéficieront du nouveau look, l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Max conservant l’encoche désormais familière. Nous pourrions également voir apparaître des capteurs d’empreintes digitales intégrés à l’écran, similaires à ceux que l’on trouve dans la plupart des flagshgips sous Android. Les dernières rumeurs suggèrent aussi que les iPhone 14 Pro en resteront à 128 Go de stockage interne. Pas question, donc de passer à 256 Go de mémoire, mais les éditions Pro embarqueraient pour la première fois un capteur 48 Mégapixels au dos. Ceci, plus un nouveau design, une touche d’inflation, et la préservation des marges du géant à la pomme devraient faire que les prochains iPhones 14 Pro devraient être encore plus chers que par le passé. Les tarifs devraient carrément augmenter de 15%, avec un iPhone 14 Pro 128 Go vendu 1099 dollars aux États-Unis et un iPhone 14 Pro Max 128 Go attendu à 1199 dollars.