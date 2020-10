Apple iPhone 12 vs iPhone 11 : quelles différences ?

Ils se ressemblent quand on les regarde ? Mais où se trouvent les améliorations ?

Vous pourriez voir l’encoche familière et la même taille d’écran et penser : Eh bien, l’iPhone 12 ressemble à une autre remise à niveau annuelle mineure. Ce n’est certainement pas le cas, cette fois. L’iPhone 12 recèle en fait une multitude d’upgrades par rapport au modèle précédent – et qui auront un impact sur la façon dont vous utilisez ce téléphone au quotidien. Sans parler des améliorations qui en font un combiné apparemment beaucoup plus attrayant. Vous vous demandez si cela vaut la peine d’upgrader votre iPhone ? Voici comment le nouvel iPhone 12 se compare à l’iPhone 11 de base de l’année dernière.

Design : cadre plat et plus

S’il est vrai que l’écran à encoche n’a pas changé, il propose d’autres ajustements et mises à niveau en termes la conception. La plus remarquable est le cadre arrondi, été remplacé par des bords plats tout autour, similaires aux modèles actuels d’iPad Pro ainsi qu’à l’iPhone 5. L’iPhone 12 est également plus court, plus étroit, plus fin et 32 g plus léger que son prédécesseur.

La résistance à l’eau et à la poussière IP68 a également été renforcée, offrant désormais une protection jusqu’à 30 minutes dans jusqu’à 6 mètres d’eau (auparavant 2 mètres). L’écran est protégé par le nouveau verre Ceramic Shield d’Apple et de Corning, qui offre une protection contre les chutes 4x meilleure que l’iPhone 11.

En ce qui concerne les options de couleur, l’iPhone 12 en propose une de moins. Les deux sont disponibles en blanc, noir, (Produit) ROUGE et vert, l’iPhone 12 étant également disponible en bleu. Les couleurs jaune et violet de l’iPhone 11 n’ont pas été conservées.

Écran : une grosse mise à jour

Le gros bémol de l’iPhone 11 et l’iPhone XR résidait l’utilisation d’écrans basse résolution bien en dessous de ceux vus sur la plupart des combinés concurrents, même considérablement moins chers. C’étaient toujours des écrans lumineux et joliment colorés, mais plus flous que ce à quoi vous vous attendiez pour le prix. Heureusement, Apple a bien reçu le message pour l’iPhone 12. Cet écran de 6,1 pouces est plus haute résolution à 2532×1170, une mise à niveau majeure de l’écran 1792×828 de l’iPhone 11. En plus de cela, cet écran plus net est également un panneau OLED au lieu d’un LCD , ce qui signifie généralement des niveaux de noir plus profonds et un contraste amélioré. Une beauté.

De la vidéo en Dolby Vision

Comme l’iPhone 11, l’iPhone 12 dispose d’un double système de capteurs principal de 12 Mégapixels, avec des objectifs larges et ultra-larges. Dans l’ensemble, la fiche technique semble presque identique, nous nous attendons donc à des améliorations mineures en termes de traitement de l’image via le Smart HDR de nouvelle génération. Le plus gros ajout est sans doute celui de l’enregistrement vidéo Dolby Vision HDR, plus la prise de vue en mode nuit en accéléré est maintenant dans le mix. La caméra Face ID / TrueDepth frontale semble être inchangée.

Performance : plus de puissance

Le processeur A13 Bionic de l’iPhone 11 est toujours la puce de smartphone la plus puissante aujourd’hui, un an plus tard, et la puce A14 Bionic de l’iPhone 12 va encore plus loin. Selon Apple, sa puce 5 nm offrirait jusqu’à 50% de performances CPU et GPU améliorées par rapport à n’importe quelle autre puce de téléphone, selon Apple, y compris 70% de performances de Neural Engine supérieures. En bref, l’iPhone 11 est super rapide et l’iPhone 12 ne pourra en gérer que plus. Et, bien sûr, l’iPhone 12 ajoute la prise en charge du réseau 5G.

Batterie : à peu près la même

On estime que l’iPhone 11 et l’iPhone 12 fournissent tous deux 17 heures de lecture vidéo, de sorte que le nouveau terminal tiendra bien toute la journée. Il dispose également du même stockage de départ de 64 Go, mais vous pouvez payer un supplément pour passer à128 Go ou 256 Go.

L’iPhone 12 conserve les capacités de chargement sans fil Qi de son prédécesseur, mais ajoute également la prise en charge du nouvel adaptateur MagSafe d’Apple. Grâce à l’aimant circulaire puissant à l’arrière, vous pourrez attacher un chargeur plus rapide ainsi que des accessoires tels que des étuis, des accessoires pour portefeuille et d’autres périphériques.

Verdict initial: devriez-vous upgrader ?

Peut être ! Nous avons beaucoup aimé l’iPhone 11, malgré ses limites en termes d’écran, car il offrait une excellente expérience iOS complète à un prix beaucoup plus raisonnable.

L’iPhone 12 coûte un peu plus, mais entre l’écran très amélioré et le support 5G surtout, l’amélioration semble considérable. Si vous préférez économiser de l’argent et opter pour un écran plus petit, l’iPhone 12 Mini offre une expérience apparemment comparable sur un écran de 5,4 pouces.