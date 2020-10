Apple iPhone 12, le fruit des amours défendus d’un iPad Pro et d’un iPhone 11

L’iPhone 12 sera commercialisé à partir de 909 euros et l’iPhone 12 mini de 809 euros. Ils sont disponibles en bleu, vert, noir, blanc et rouge. Avec ses bords plats, l’iPhone 12 s’inspire de l’iPad Pro – ou de l’iPhone 4. Il est plus fin, plus petit et plus léger que son prédécesseur, mais il est empli de technologies de pointe. L’écran Super Retina XDR de 6,1 pouces augmente la résolution à un 2532 × 1170 extrêmement net. La 5G est au rendez-vous pour la vitesse, même si ce n’est guère utile en France pour l’instant, et un A14 Bionic pour un type de vitesse différent, Apple affirmant que sa nouvelle puce dépasse la concurrence et offre même des performances de jeu de « qualité console ». Il existe une nouvelle technologie d’écran pour une sécurité améliorée contre les chutes (même si, euh, ne laissez toujours pas tomber le vôtre), de meilleures caméras qui utilisent un objectif à sept éléments et au mode nuit considérablement amélioré. Enfin MagSafe, un chargeur magnétique est enfin au rendez-vous. L »iPhone 12 mini coûte donc 100 euros de moins. Y a-t-il quelque chose que ce nouvel iPhone ne propose pas ? Oui: un adaptateur secteur et un chargeur, car Apple est devenu plus écologique et les a sortis de la boîte. Comme quoi on peut cumuler écologie et meilleure marge…