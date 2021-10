Apple fixe la date de l’événement “Unleashed” – attendez-vous à de nouveaux Mac

Il semble qu’Apple soit sur le point de rafraîchir au moins sa gamme MacBook Pro.

Apple a fixé la date d’un nouvel événement où devraient être révélés de nouveaux Mac. Il s’agit principalement des MacBook Pro 14 et 16 pouces. Mais des rumeurs disent que différentes couleurs arriveraient aussi dans la gamme MacBook Air. L’invitation semble faire allusion à cela avec une couleur bleue.

Exceptionnellement pour Apple, l’événement a lieu un lundi plutôt que le mardi. Cela pourrait être parce qu’Apple a voulu éviter un conflit avec l’événement Google Pixel du lendemain. Nous nous attendons à ce que les nouveaux Pros soient basés sur une nouvelle version des puces M Series d’Apple, probablement le M1X, mais peut-être connu sous le nom de M2.

Il est également très probable que nous obtenions un iMac plus grand que l’iMac 24 pouces 2021 et probablement plus grand que l’actuel 27 pouces basé sur Intel qui a été mis à jour pour la dernière fois à la mi-2020. Il pourrait également y avoir un nouveau Mac Pro avec des processeurs conçus par Apple, bien qu’il soit très probable qu’Apple continuera à vendre le Mac Pro existant avec ses puces Intel Xeon super puissantes. On en saura plus la semaine prochaine !