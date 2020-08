Apple dévoile la nouvelle mouture de l’iMac 27

Apple annonce aujourd’hui une refonte majeure de son iMac 27 pouces. Ce nouvel iMac est le plus puissant et le plus polyvalent à ce jour, et il intègre dans sa version la plus avancée des processeurs Intel 10 cœurs plus rapides, deux fois plus de mémoire, un processeur graphique AMD, des SSD de série avec quatre fois plus de stockage, une nouvelle finition en verre nano-texturé pour un écran Retina 5K encore plus spectaculaire, une caméra FaceTime HD 1080p, des haut-parleurs avec un rendu encore plus fidèle et des micros de qualité studio. Pour les utilisateurs faisant un usage intensif de leur iMac au quotidien, les créateurs en herbe cherchant l’inspiration, ou bien les professionnels désirant repousser les limites de la créativité, le nouvel iMac 27 pouces offre un environnement de bureau plus performant que jamais.

« Nos clients s’appuient de plus en plus sur leur Mac, et ce nouvel iMac plus puissant et plus polyvalent répondra à leurs attentes », déclare Tom Boger, Senior Director of Mac and iPad Product Marketing d’Apple. « Avec ses performances exceptionnelles, sa mémoire doublée, ses SSD de série offrant quatre fois plus de stockage, sans oublier son écran Retina 5K encore plus spectaculaire, sa caméra améliorée, ses haut-parleurs au rendu encore plus fidèle et ses micros de qualité studio, l’iMac 27 pouces offre de nouvelles caractéristiques pour un prix identique. C’est l’ordinateur de bureau le plus efficace pour travailler, créer et communiquer. »

Pour composer un nouveau morceau avec des centaines de pistes, compiler des milliers de lignes de code ou traiter des photos très haute définition grâce à l’apprentissage automatique, l’iMac 27 pouces, qui intègre les derniers processeurs Intel de 10e génération avec 6 à 8 cœurs, offre des performances de qualité professionnelles pour accomplir de nombreuses tâches complexes. Les pros repousseront encore plus loin les limites de l’iMac : pour la première fois, l’iMac 27 pouces peut intégrer un processeur 10 cœurs, avec un Turbo Boost pouvant atteindre 5 GHz et des performances jusqu’à 65 % supérieures. En outre, l’iMac 27 pouces peut doubler sa mémoire pour atteindre 128 Go, ce qui permet de travailler sur des applications très exigeantes.

Comparé à la génération précédente d’iMac 8 cœurs, ce nouveau modèle offre :

• jusqu’à 65 % de modules supplémentaires dans Logic Pro X.

• une vitesse de transcodage ProRes 8K pour Final Cut Pro X jusqu’à 40 % plus rapide.

• une vitesse de rendu accélérée jusqu’à 35 % avec Arnold dans Autodesk Maya.

• une vitesse de compilation dans Xcode accélérée jusqu’à 25 %.

L’iMac intègre également la puce de sécurité T2 d’Apple, la puce deuxième génération conçue par Apple, dont le contrôleur de stockage chiffre les données de tous les contenus stockés sur le SSD de manière immédiate : l’intégralité des fichiers et des données est donc protégée. De plus, la puce T2 vérifie que les logiciels chargés pendant le démarrage n’ont pas été altérés. L’iMac 27 pouces et tous les Mac intégrant une puce T2 bénéficient donc des systèmes de stockage et de démarrage les plus sécurisés du marché.

14,7 millions de pixels, 1 milliard de couleurs, luminosité de 500 nits, prise en charge de la large gamme de couleurs P3 : l’écran Retina de l’iMac offre quant à lui une expérience de visionnage plus réaliste que jamais. Le nouvel iMac 27 pouces est disponible au prix de revente Apple à partir de 2 099 € et peut être commandé dès aujourd’hui sur apple.com et sur l’app Apple Store. Il sera disponible dans certains Apple Store et auprès de certains Revendeurs Agréés Apple dès cette semaine. Les nouveaux modèles d’iMac 21,5 pouces et d’iMac Pro sont disponibles au prix de revente Apple à partir de 1 699 € et 5 499 €.