Apple célèbre ses 40 ans de présence en France avec une radio Apple Music à Paris

Pour l’occasion, la marque à la pomme ouvre un studio radio Apple Music à Paris, le premier du genre en Europe continentale.

« La France occupe une place particulière dans mon cœur » explique Tim Cook, CEO d’Apple. « Chaque fois que je m’y rends, je suis inspiré par cette communauté d’artistes et de développeurs, accueillante, dynamique et profondément créative. Je suis ravi de célébrer les 40 ans d’Apple en France avec nos équipes locales et les clients et communautés qu’elles servent ». L’ouverture du studio Apple Music à Paris s’inscrit parmi les nombreuses initiatives prises par Apple pour soutenir la scène culturelle française. Situé sur l’emblématique Avenue des Champs-Élysées, ce studio doté d’équipements de pointe sera le lieu de création des contenus originaux locaux à l’image des autres studios Apple Music à Los Angeles, New York, Nashville et Londres.

Avec les animateurs d’Apple Music Mehdi Maïzi et T-Miss aux commandes, le studio de Paris accueillera les plus grands noms de la musique francophone, tout en offrant un tremplin aux talents émergents. Les shows audio et les interviews long format des programmes LE CODE et Hits Français y seront enregistrés. Le studio hébergera aussi prochainement des artistes qui viendront y animer leurs propres émissions de radio. L’espace comprendra un studio de radio avec un DJ booth, ainsi qu’une cabine d’écoute en Audio Spatial pour les artistes.

Quatre décennies de créativité

À partir d’une petite équipe de commerciaux mise en place en 1981, Apple a considérablement développé ses activités en France. Aujourd’hui l’entreprise compte 2 700 salariés dans le pays et 20 Apple Store, le plus grand réseau en Europe continentale. A cela s’ajoute près de 500 fournisseurs locaux qui représentent l’excellence de l’innovation et du savoir-faire français.

L’histoire d’Apple en France est marquée par une passion commune avec les Français pour les domaines à la croisée de l’art et de la technologie. Apple est fière d’inspirer de nombreux talents locaux avec ses produits comme par exemple le créateur de mode et artiste, Jean-Charles de Castelbajac, qui a intégré depuis longtemps l’iPad dans son processus créatif. De même, dans le cadre de son exposition “Le Peuple de Demain” au Centre Pompidou à Paris, des iPads sont mis à la disposition des visiteurs afin qu’ils puissent faire eux-mêmes l’expérience de la création graphique et sonore.

La contribution locale d’Apple se traduira également prochainement par un contenu original pour Apple TV+. En juin, le service a ainsi annoncé sa première production originale en langue française, “Liaison”, un thriller en six épisodes écrit par Virginie Brac et avec en tête d’affiche Vincent Cassel et Eva Green.

Une communauté dynamique de développeurs

L’incroyable créativité des Français se traduit également par une communauté de développeurs dynamique et en plein essor, qui constitue l’épine dorsale de l’écosystème très florissant des applications iOS, laquelle soutient aujourd’hui près de 250 000 emplois dans tout le pays.

Parmi les apps innovantes créées par les développeurs français figure Yuka, qui aide les consommateurs à choisir leurs produits alimentaires et cosmétiques en décryptant les étiquettes des produits, et qui est devenue un succès international. Depuis le lancement de l’app en 2017, l’équipe de Yuka a tiré parti des ressources et des technologies fournies par Apple pour compter aujourd’hui plus de 20 millions d’utilisateurs.

Pour Julie Chapon, cofondatrice de Yuka, le soutien d’Apple a été essentiel. « A chaque étape du développement de Yuka, nous avons pu bénéficier d’outils et de services puissants au sein de l’App Store : un soutien technologique et technique des équipes françaises, une visibilité avec des temps forts éditoriaux en France et à l’étranger mais aussi des outils d’analyse de performance ainsi que de nombreux partages d’expertise personnalisés », précise-t-elle.

Au-delà de l’App Store, Apple souhaite donner encore plus d’outils aux développeurs français à travers son partenariat avec le plus grand campus de start-up au monde, basé à Paris, STATION F. Depuis son lancement en 2018, le programme, géré par des équipes locales d’Apple, a accueilli plus de 200 start-up françaises. Elles y ont reçu un soutien dédié et gratuit pour développer leurs activités en France et à l’international, et continuer à innover avec de nouvelles fonctionnalités et technologies. Le programme lancé en France a connu un tel succès qu’il s’étend désormais à d’autres régions d’Europe.

Initialement lancé à Montreuil, l’Apple Foundation Program avec Simplon s’est quant à lui étendu à Lille, Lyon et Marseille. En 2021, Apple a annoncé la prolongation du programme jusqu’en 2023 et le lancement d’un nouveau site à Toulouse. Le programme vise la formation de 900 apprenants par an avec la volonté d’attirer des personnes moins représentées dans les métiers du numérique.