Apex Legends Saison 5 : découvrez le nouveau trailer de gameplay

Respawn Entertainment a dévoilé aujourd’hui le nouveau trailer de gameplay d’Apex Legends Saison 5 – Faveur de la fortune, qui présente les capacités de la nouvelle Légende Loba, la quête saisonnière “Le Fantôme Brisé” et bien plus encore. À partir du 12 mai, les joueurs du monde entier pourront affronter les escouades ennemies et rechercher un précieux trésor pendant la saison 5 d’Apex Legends, le jeu de tir à succès de Respawn Entertainment disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC.

Obtenez un aperçu du système de quêtes et découvrez la nouvelle Légende Loba en action en visionnant le trailer de gameplay de la Saison 5.

Le lancement de Faveur de la fortune, la saison 5 d’Apex Legends, marque le début d’une quête mystérieuse baptisée “Le Fantôme Brisé”, qui concilie le riche univers du jeu à un gameplay captivant et à un système avancé de récompenses. Ce mode JcE (joueurs contre environnement) propose aux Légendes de rechercher des packs de trésors disséminés aux quatre coins de la carte et de mettre la main sur des indices afin de percer les mystères d’ Apex Legends.

La nouvelle Légende Loba a fait une entrée fracassante dans les Jeux Apex et a révélé les secrets enfouis sous le Canyon des Rois, donnant ainsi aux joueurs l’occasion de combattre sur des zones de la carte encore inexplorées. Un tout nouveau Passe de combat, débloquant du butin inédit et des récompenses fabuleuses, est également proposé aux joueurs. Comme lors de la saison précédente, la 4e série des ligues classées sera divisée en deux sessions. Les Légendes s’affronteront dans le Canyon des Rois en mai, avant de repartir combattre à Bord du Monde en juin.