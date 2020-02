Antstream, le Netflix des jeux rétro, propose Space Invaders, Rastan et Operation Wolf

Haut, haut, bas, bas, gauche, droite, gauche, droite, B, A… Vous pensez que les jeux était meilleurs quand tout était composé de gros pixels et de barils explosifs ? Allez voir Antstream. Véritable Netflix des jeux rétro, il regorge de titres classiques – duMetal Slug de SNK au titre 8 bits obscur mais parfait comme Wizball.

À partir de mars prochain, le service franchira une nouvelle étape vers le paradis rétro grâce à un accord avec Taito, qui lui amène Space Invaders, Operation Wolf et bien plus sur la plate-forme. Si vous n’avez pas encore essayé Antstream, il évite le souci des jeux rétro traditionnels – les émulateurs et autres micro-consoles en diffusant des titres sur PC, Mac, Xbox One ou appareil Android. Au-delà de jouer à vos anciens jeux favoris et de faire de nouvelles découvertes, vous pouvez relever des défis et monter dans les classements, et même essayer plusieurs versions de nombreux titres – pratique si vous étiez fan de ZX Spectrum, mais ne traverseriez pas la rue pour jeter une bouteille d’eau sur un C64 s’il était en feu.