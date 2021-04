Ankerwork PowerConf C300, sous tous les angles

Ces derniers temps, nous avons été obligés de nous concentrer sur la seule chose, qui pour la plupart d’entre nous, nous n’aurions jamais pensé être aussi importante : les webcams de nos ordinateurs portables. La webcam HD 1080p d’Anker, avec son chipset AI intégré, est plus intelligente que la plupart des autres. Et le travail à domicile faisant toujours partie de nos vies, une reproduction précise des couleurs, de bonnes performances en basse lumière et le choix d’avoir trois champs de vues s’imposent. L’IA fournit un cadrage intelligent qui aide à garder la mise au point là où vous le souhaitez. Et elle recadrera lorsque le sujet fait de grands gestes