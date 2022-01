AnkerWork B600 Video Bar, la webcam qu’il vous faut pour bannir les appels inutiles

Les appels vidéo ne sont pas seulement l’apanage du travail à domicile, ils sont également devenus plus courants au bureau.

La plupart d’entre nous se contentent des webcams existantes sur nos ordinateurs portables. Mais une chose est devenue très claire : elles ne sont pas très bonness.

Heureusement, Anker a une réponse sous la forme de la barre vidéo AnkerWork B600, disponible le 25 janvier (220 €). Fixez simplement l’appareil sur le dessus de votre ordinateur portable ou de votre moniteur et boostez vos appels vidéo. Dites adieu à votre tasse floue, avec un capteur 2K capable de 30 images par seconde, une mise au point automatique et un zoom alimenté par l’IA.

De plus, le réseau de microphones intégré isole votre voix et réduit les bruits de fond. La lumière principale au-dessus de l’appareil photo éclairera non seulement votre visage, mais ajustera automatiquement l’éclairage et la température de couleur pour vous assurer d’avoir l’air à votre meilleur et le plus professionnel.