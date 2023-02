Anker lance sa nouvelle gamme de chargeurs pour les smartphones de nouvelle génération

Une charge ultra-rapide en USB-C en 60 à 90 minutes…

Anker, leader mondial de la recharge pour mobile, vient d’annoncer le lancement de sa nouvelle gamme de chargeur Ace, à destination des smartphones de nouvelle génération, comme les Samsung Galaxy. Les deux premiers produits dévoilés sont les chargeurs Anker 313 (45 W) et Anker 312 (25 W). Puissants et portables avec une prise pliable, les chargeurs Anker Ace fournissent des solutions de recharge mobile plus efficaces et plus puissantes aux utilisateurs de smartphones.

Anker 312

D’une puissance de 25 W, l’Anker 312 permet de charger un smartphone haut de gamme en moins de 90 minutes. Grâce à sa technologie PowerIQ 3.0 et son port USB-C, il n’y a pas de perte de puissance, autorisant une recharge maximale en un minimum de temps pour une large gamme de terminaux mobiles.

Le chargeur Anker 312 est disponible sur Amazon.fr au prix de 12,99 €.

Anker 313

Avec sa puissance de 45 W, l’Anker 313 est idéal pour les nouveaux smartphones 2023. Sa puissance permet une recharge complète d’un téléphone haut de gamme en moins d’une heure. Il est également compatible avec la technologie Super Fast Charging 2.0 de Samsung. Basé sur la technologie GaN Prime d’Anker, il est d’un encombrement réduit de 30 % sans perdre de puissance, le rendant facilement transportable dans un sac voire une poche. Sa technologie PowerIQ 3.0 et son port USB-C lui permettent de recharger tous types de terminaux : smartphones, tables, batteries externes, enceintes, etc.

Le chargeur Anker 313 est disponible sur Amazon.fr au prix de 25,99 €.