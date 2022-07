Amazon sort sa toute nouvelle tablette Fire 7 à 79,99 €

La Fire 7 nouvelle génération est la tablette la plus abordable d’Amazon, à partir de 79,99 €. Elle offre deux fois plus de RAM et une autonomie 40 % plus longue dans une taille compacte.

Cette Fire 7 est dotée d’un processeur quadricœur de 2,0 GHz, 30 % plus rapide, et de deux fois plus de mémoire vive que la génération précédente. Désormais, avec 40 % d’autonomie en plus par rapport à la génération précédente, pour jusqu’à 10 heures de navigation sur le web, de visionnage de vidéos et plus encore. Disponible avec un port USB-C et un adaptateur 5W inclus dans la boîte pour un chargement plus facile. Avec son écran tactile de 7 pouces, la Fire 7 est facile à transporter et résiste aux chutes et à l’usure quotidienne.

Elle a été testée comme étant deux fois plus durable que l’iPad Mini (2021). En sus de regarder ou télécharger des films et séries, avec la prise en charge du thème sombre d’Android, vous pouvez lire confortablement à tout moment, de jour comme de nuit, avec un mode blanc sur noir. Enfin, pour les appels vidéo en mode paysage, elle propose des caméras avant et arrière de 2 MP et enregistrement vidéo HD 720p pour photos et appels vidéo.