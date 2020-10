Amazon Prime Day : rendez-vous les 13 et 14 octobre

L’ouverture des Prime Day, c’est pour bientôt. Débutez vos achats de Noël les 13 et 14 octobre prochains.

Prime Day, c’est deux jours d’offres exceptionnelles à ne pas manquer. L’événement débutera dans 19 pays le mardi 13 octobre à minuit et durera 48 heures, durant lesquelles les membres Amazon Prime bénéficieront d’un accès exclusif à plus d’un million d’offres.

Les marques les plus appréciées seront à l’honneur, ainsi que de nombreux cadeaux plébiscités cette année dans toutes les catégories, dont notamment la maison et cuisine, la mode, la high-tech et les appareils connectés Amazon. Les membres pourront bénéficier de bonnes affaires sur des produits et des marques premium, tels que Garmin, Vans ou encore L’Oréal Paris.

Pour débuter leurs achats de Noël en profitant des offres Prime Day, les clients n’étant pas encore membres Amazon Prime peuvent s’abonner gratuitement à Amazon Prime pendant 30 jours sur amazon.fr/primeday.

• Économisez 68% sur notre enceinte connectée la plus populaire, Echo Dot (3e génération), proposée 18,99 € seulement

• Économisez jusqu’à 65 € sur les appareils Echo Show. Obtenez l’Echo Show 5 pour 44,99 € (au lieu de 89,99 €) et l’Echo Show 8 pour 64,99 € (au lieu de 129,99 €)•

Embarquez Alexa en voiture avec 25 € de réduction sur Echo Auto, maintenant avec le mode Auto dans l’application Alexa, pour 34,99 € seulement

• Économisez 20 € sur Fire TV Stick 4K avec la télécommande vocale Alexa et utilisez votre voix pour contrôler vos films et séries préférés, pour 39,99 € seulement

• Économisez jusqu’à 30 € sur les tablettes Fire. Procurez-vous la Fire HD 8 pour 69,99 € et la Fire 7 pour 49,99 €

• Obtenez un Echo Dot (3e génération) avec une ampoule connectée LIFX blanche pour 24,99 €

• Obtenez un Echo Dot (3e génération) et une Amazon Smart Plug (prise connectée WiFi) pour 29,99 €

• Économisez 40 € sur le Kindle Paperwhite, proposée à 89,99 € seulement• Endormez-vous plus vite avec le métronome lumineux Dodow

• Découvrez les aspirateurs robots AMIBOT Spirit de Best of Robots• Une sélection de thés et plantes 100% bio de Chabiothé

• Un coffret duo gourmet du Gers d’Esprit Foie Gras• Le potager d’intérieur de Prêt à Pousser, accompagné de ses indispensables capsules Basilic, Menthe, Ciboulette et Thym

• La lunch box écologique Umami

• Le coffret Cadeau Femme d’un Air d’Antan

• Une sélection de casques et enceintes Bose • Une sélection de sets de poêles et casseroles Tefal

• Une sélection d’aspirateurs robots

• Des montres connectées Garmin

• Une sélection d’ordinateurs portables et d’ordinateurs gaming

• Une sélection de chaussures Vans

• Une sélection de produits de beauté Maybelline New York et L’Oréal Paris2Alerte média

• Une sélection de vêtements Levi’s

• Des produits pour l’alimentation et la santé des chats et chiens

• Économisez jusqu’à 30 % sur certaines marques Amazon, notamment sur les produits ménagers et électroniques d’AmazonBasics, sur les produits essentiels pour bébés de Mama Bear, sur les produits de santé et de soins personnels de Solimo, et les produits de nutrition et les vitamines Amfit.

• Économisez jusqu’à 30 % sur une sélection de produits de nos marques de mode, notamment Goodthreads, Iris & Lilly, find. et Truth & Fable.