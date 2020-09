Amazon Music lance Amazon Music HD

Place au streaming musical dans la meilleure qualité audio ! Amazon Music HD permet désormais aux abonnés d’accéder à plus de 60 millions de titres en haute définition (HD) et à des millions de titres en ultra haute définition (Ultra HD), la meilleure qualité audio disponible à la demande sur nos services, offrant ainsi aux amateurs de musique une nouvelle façon d’améliorer leur expérience musicale.

Les abonnements débutent à 14,99 €/mois pour les nouveaux abonnés, les abonnés actuels à Amazon Music Unlimited ajouteront 5 €/mois en plus de leur forfait habituel

Les abonnés d’Amazon Music en France, en Italie, en Espagne et au Canada peuvent tester Amazon Music HD pendant 90 jours sans frais supplémentaires, et les nouveaux abonnés peuvent bénéficier d’un essai gratuit de 90 jours, et les abonnés actuels peuvent essayer Amazon Music HD sans frais supplémentaires pendant 90 jours sur https://www.amazon.fr/music/unlimited/hd.

Ce service Amazon Music HD propose à ses abonnés plus de 60 millions de titres HD sans perte, avec une profondeur de bits de 16 bits et un taux d’échantillonnage de 44,1 kHz (qualité CD). De plus, les abonnés peuvent streamer des millions de titres supplémentaires en Ultra HD, avec une profondeur de bits de 24 bits et un taux d’échantillonnage allant jusqu’à 192 kHz. Amazon Music HD est compatible avec une grande variété d’appareils, notamment les ordinateurs de bureau, les téléphones portables (iOS et Android), certains appareils Echo, Fire TV et Fire Tablets. Le service est également compatible avec de nombreux appareils tiers, y compris la plupart des produits de Denon et Marantz avec HEOS intégré, Polk Audio, Definitive Technology, Sonos, McIntosh, Sennheiser…