Amazon Music HD pour tous, sans frais supplémentaires

Les membres Amazon Music Unlimited peuvent dès maintenant accéder à la haute qualité en streaming musical sans coûts supplémentaires.

Amazon Music HD propose aux auditeurs un accès illimité à plus de 70 millions de titres en haute définition audio (HD), à plus de 7 millions de titres en Ultra HD et à un catalogue en audio 3D en pleine expansion avec des titres mixés en Dolby Atmos et Sony 360RA.

Amazon Music a annoncé qu’à partir d’aujourd’hui, Amazon Music HD sera disponible pour tous ses membres sans frais supplémentaires, permettant ainsi l’accès au streaming audio de haute qualité à encore plus de fans de musique. En 2019, Neil Young qualifiait ce lancement HD de « la plus grande avancée dans le domaine de la musique depuis l’introduction de l’audio numérique”. A partir d’aujourd’hui, davantage de fans pourront écouter la musique en streaming, avec toute l’intensité, les vibrations et émotions des enregistrements d’origine. Avec Amazon Music HD, les mélomanes ont accès à toutes les musiques et à un catalogue en plein développement de titres mixés dans des formats audio 3D tels que Dolby Atmos et Sony 360RA, pour une expérience d’écoute immersive unique.

Avec Amazon Music HD, les membres peuvent aussi écouter plus de 70 millions de titres en haute définition (HD) sans perte, avec une profondeur de bits de 16 bits et un taux d’échantillonnage de 44,1 kHz (qualité CD). Ils peuvent également écouter en streaming plus de 7 millions de titres en Ultra HD (meilleure que la qualité CD), avec une profondeur de bits de 24 bits et un taux d’échantillonnage allant jusqu’à 192 kHz, ce qui révèle encore plus de nuances, autrefois aplaties dans les fichiers compressés pour le streaming numérique. Amazon Music HD a ajouté plus de 5 millions de titres à son catalogue Ultra HD depuis son lancement en 2019, offrant ainsi aux membres la plus grande sélection de musique en Ultra HD. Avec Amazon Music HD, ils ont accès à un catalogue de titres remixés dans des formats audio 3D tels que Dolby Atmos et Sony 360RA. Les auditeurs peuvent écouter en streaming ces mix 3D sur l’enceinte intelligente d’Amazon, Echo Studio. La musique en 360RA peut aussi être diffusée via Amazon Music HD, sur les enceintes RA5000 et RA3000 de Sony en utilisant Alexa Cast.

Les nouveaux membres et les membres actuels à Amazon Music Unlimited (Offre individuelle à 9,99 euros pour les membres Prime, offre familiale à 14,99 €/mois) peuvent désormais passer facilement à Amazon Music HD sans frais. Jusqu’alors, il fallait ajouter 5 €/mois supplémentaires aux abonnés Amazon Music Unlimited (offre individuelle ou familiale) pour y avoir accès. Ils n’auront désormais plus de complément pour la HD à partir de leur prochaine facturation.