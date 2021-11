Amazon lance Smart Air Quality Monitor

Amazon vient d’annoncer Smart Air Quality Monitor, un nouveau moniteur de qualité de l’air intérieur connecté qui mesure avec précision la présence de particules, d’une source d’allergènes et de toxines à l’intérieur du domicile, afin de permettre aux utilisateurs d’apporter les changements nécessaires pour améliorer leur santé au quotidien.

Selon l’EPA, nous passons une grande partie de notre temps à l’intérieur, où l’air que nous respirons est de 2 à 5 fois plus pollué que dans les environnements extérieurs. Avec Smart Air Quality Monitor, il est simple de vérifier la qualité de l’air de votre domicile et de prendre des mesures pour la rendre plus saine. L’objectif d’Amazon est de créer des technologies qui vous aident vous, nos clients, à créer une maison plus saine et plus confortable pour vous et vos proches. Cela inclut un élément souvent négligé qui contribue à la santé de votre maison : la qualité de l’air.

Alors, que fait exactement un moniteur de qualité de l’air ? Amazon Smart Air Quality Monitor mesure les matières particulaires, les composés organiques volatils, le monoxyde de carbone, l’humidité et la température. Lorsque la qualité de l’air est mauvaise, vous pouvez en être informé(e) via une notification sur votre téléphone ou une annonce sur vos appareils Echo, afin que vous puissiez agir, en ouvrant une fenêtre ou en allumant un purificateur d’air par exemple. Vous pouvez demander à tout moment à un appareil avec Alexa intégré de vous indiquer la qualité de l’air dans votre domicile, ou obtenir des informations plus détaillées sur la qualité de l’air grâce à votre Echo Show ou à l’application Alexa. Cela vous permet de savoir comment des changements apparemment simples, comme garder la fenêtre ouverte pendant la journée, nettoyer vos bouches d’aération ou ajouter un purificateur d’air dans une pièce, ont un impact sur la qualité de votre air au fil du temps, ce qui vous aide à créer un environnement de vie plus sain.

Amazon Smart Air Quality Monitor est disponible en précommande à 79,99 € et sera expédié aux clients à partir du 8 décembre.