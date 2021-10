Amazon lance le Fire TV Stick 4K Max

Amazon vient de dévoiler son Fire TV Stick 4K Max, un stick de streaming le plus rapide et le plus puissant, doté d’un nouveau lecteur multimédia de streaming qui est encore plus performant.

Amazon présente ce stick de streaming comme 40 % plus puissant que le Fire TV Stick 4K, permettant à vos applications de démarrer plus rapidement et rendant la navigation plus fluide. Avec la prise en charge du Wi-Fi 6 nouvelle génération, profitez d’un streaming 4K plus fluide. Profitez aussi de la 4K Ultra HD avec la prise en charge des technologies Dolby Vision, HDR, HDR10+ et de l’audio immersif Dolby Atmos.

Vous pourrez regarder avec des milliers de films et d’épisodes de séries en streaming. Profitez de vos contenus préférés sur Prime Video, Netflix, Disney+, Apple TV, myCANAL, OCS, SALTO, Molotov, France.tv, ARTE, Pluto TV, YouTube et plus encore, ou écoutez des chansons, des playlists, des stations de radio en direct et des podcasts via des services comme Amazon Music, Spotify ou Apple Music (Des abonnements peuvent s’appliquer).

Côté maison connectée, visualisez la caméra connectée de votre porte d’entrée sans interrompre votre programme TV, grâce à l’image en incrustation en direct. Demander à Alexa la météo ou de tamiser les lumières. La télécommande vocale Alexa permet de rechercher et lancer du contenu grâce à sa voix. Accédez rapidement à vos applications préférées grâce aux boutons prédéfinis. Contrôlez l’alimentation et le volume de votre téléviseur avec une seule télécommande.

Amazon Fire TV Stick 4K Max 64,99 € sur Amazon.fr et Boulanger.com