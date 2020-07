Amazon lance Echo Auto en France pour 59,99 € 

Ajoutez la puissance d’Alexa à votre voiture pour seulement 59,99 €

Amazon annonce aujourd’hui l’arrivée d’Echo Auto en France. Premier appareil Echo conçu pour être utilisé sur la route, Echo Auto vous offre un moyen facile et abordable de bénéficier de la puissance d’Alexa en déplacement. Echo Auto est disponible dès aujourd’hui sur Amazon et chez Boulanger.

« Les clients nous ont fait part de leur souhait de vouloir emporter Alexa partout où ils vont. Nous sommes ravis de leur proposer un moyen facile d’intégrer Alexa à la voiture qu’ils possèdent déjà », a déclaré Eric Saarnio, Vice President, Amazon Devices EU. « Avec Echo Auto, ils peuvent désormais profiter de la praticité d’Alexa sur la route pour écouter de la musique, passer des appels, poursuivre la lecture de leur livre audio, jouer à des jeux, gérer leurs rappels et plus encore, tout cela en utilisant simplement leur voix ».



Echo Auto dispose d’un ensemble de huit microphones conçus sur mesure pour tenir compte de l’acoustique difficile des voitures, permettant ainsi à Alexa d’entendre les demandes malgré la musique, la climatisation et le bruit ambiant de la route. Alimenté par la prise d’alimentation 12V de votre voiture ou par le port USB intégré, Echo Auto se connecte à votre système stéréo via une prise audio jack de 3,5 mm ou en Bluetooth. Echo Auto se connecte à Alexa via l’application Alexa de votre smartphone, iOS ou Android, et utilise votre forfait téléphonique existant pour la connexion et accéder à une gamme de fonctions Alexa telles que la musique, les appels et plus encore.

Avec Echo Auto, il vous suffit de demander à Alexa pour écouter les infos du matin ou un livre audio Audible et plus encore. Vous pouvez également programmer des rappels pour aller chercher vos vêtements au pressing en rentrant chez vous, contrôler vos appareils connectés, faire votre liste de courses ou encore, gérer votre calendrier, tout cela en gardant les yeux sur la route.

Alexa se perfectionne sans cesse avec des milliers de Skills disponibles. Les Skills sont des applications vocales qui vous aident à en faire plus, comme jouer des sons relaxants ou tester vos connaissances musicales. Dites simplement : « Alexa, quelles sont tes meilleures Skills ? »

Echo Auto est disponible à partir d’aujourd’hui, 15 juillet, sur Amazon.fr et chez Boulanger. Pour plus d’informations, rendez-vous sur la page Amazon Echo Auto.