Amazon Halo, un gadget de fitness sans écran à votre écoute

Il semble qu’il n’y a rien chez Amazon qui n’intègre pas Alexa ces tremps-ci. Sauf une chose : son nouveau bracelet Halo. Alors à quoi sert le microphone intégré ? Il surveille le ton de votre voix et garde un œil sur votre humeur, tandis qu’un accéléromètre, un capteur de température et un moniteur de fréquence cardiaque s’occupent de choses telles que les pas, le sommeil et l’activité générale. Sans GPS ni écran, le Halo ne vous incitera pas constamment à vous lever, mais il vous demandera d’utiliser l’appareil photo de votre téléphone pour prendre des scans 3D de votre corps pour vous aider à surveiller votre pourcentage de graisse corporelle. Bien que la rédaction de Stuff n’ait toujours pas adopté cette fonctionnalité, il y a certainement de la place sur le poignet pour un gadget de santé un peu moins visible qu’à l’ordinaire.

Initialement disponible via un programme d’accès anticipé spécial aux États-Unis, le Halo coûtera 99,99 dollars lorsqu’il sera plus largement disponible, avec un abonnement mensuel de 3,99 dollars. C’est ainsi que l’Echo a été initialement vendu, alors gardez un œil sur les nouvelles d’un lancement en France dans un avenir pas trop lointain.