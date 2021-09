Amazon Fire TV Stick 4K Max, plus de puissance et du Wi-Fi 6

Amazon a lancé une version plus puissante de sa clé de streaming 4K avec prise en charge du Wi-Fi 6, la Fire TV Stick 4K Max. La Fire TV Stick 4K actuelle semble être en train d’être abandonné [EDIT: Amazon nous a contacté pour nous dire que l’ancien stick n’est pas abandonné, mais il reste en rupture de stock sur Amazon US et Amazon FR avec un message aux utilisateurs leur conseillant de choisir le nouveau Fire TV Stick 4K Max].

La nouvelle clé – qui prend toujours en charge Dolby Vision et Atmos – est 40 % plus puissante selon Amazon grâce à un nouveau processeur quadricœur à 1,8 GHz et 2 Go de RAM. Ce matériel plus rapide démarrera vos applications plus rapidement, tandis que la prise en charge du Wi-Fi 6 – grâce à une puce Mediatek de dernière génération – se traduira par un streaming plus fiable pour ceux qui ont la chance d’avoir un routeur Wi-Fi 6.

Télécommande de dernière génération

La Fire TV Stick 4K Max est livrée avec la télécommande vocale Alexa de dernière génération, avec ses quatre boutons prédéfinis pour que vous puissiez accéder rapidement aux applications que vous souhaitez utiliser. Naturellement, toutes les plateformes de streaming habituelles sont prises en charge via l’interface Fire TV de dernière génération – donc Prime Video, Netflix, Disney+, Apple TV+, BBC iPlayer, BT Sport, Sky News, UKTV Play et d’autres plus Amazon Music, Spotify et Apple Musique.

Comme sur plusieurs autres appareils Fire TV – comme le Fire TV Cube – vous pouvez également maintenant utiliser l’image dans l’image avec le Fire TV Stick 4K Max afin que vous puissiez voir vos appareils domestiques intelligents (comme une sonnette Ring) dans le coin de l’écran.

La Fire TV Stick 4K Max a été lancée quelques semaines avant la folie habituelle des appareils d’Amazon, attendue pour fin de septembre (où nous découvrons normalement les nouveaux appareils Echo), il sera donc intéressant de voir si l’événement est aussi important cette année. Certes, l’événement de l’année dernière a révélé tellement de nouveaux produits que certains se sont perdus en route, alors peut-être qu’un lancement plus simple est en vue pour les nouveaux appareils Echo de cette année. Nous nous attendons également à une mise à niveau de la gamme Kindle cette année.