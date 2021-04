Amazon dévoile une nouvelle vague de tablettes Fire pour adultes et pour enfants

Envie d’une nouvelle tablette ? Amazon en a. Beaucoup. Le coup d’envoi : la nouvelle Fire HD 10 (à partir de 149,99 €, noire avec 32 Go ou 64 Go de stockage). Elle est plus fine, plus légère et plus puissante. Vous obtenez un processeur octa-core 2 GHz, 3 Go de RAM, 12 heures d’autonomie et un écran Full HD plus lumineux. Nos meilleures tablettes ne cessent de s’améliorer et aujourd’hui nous sommes ravis de rendre la toute nouvelle Fire HD 10 disponible pour les clients en France » a déclaré Eric Saarnio, Vice President, Amazon Devices EU. « La nouvelle Fire HD 10 est dotée d’un magnifique écran HD, d’un processeur octocœur pour des performances rapides et réactives, et d’une autonomie pouvant aller jusqu’à 12 heures. Elle est idéale pour le divertissement, vous aide à être plus productif tout au long de la journée et offre une valeur incroyable pour seulement 149,99 € ».

Toutes les tablettes et accessoires seront expédiés à partir du 26 mai. La Fire HD 10 Plus propose quant à elle 4 Go de RAM, une finition haut de gamme et une charge sans fil. Ajoutez quelques billets et vous passerez en mode productivité, avec un étui pour clavier amovible et un abonnement Microsoft 365 Personal.

Mais qu’en est-il des enfants ? Est-ce que personne ne pensera aux enfants ? Amazon l’a fait. La Fire HD 10 Kids de nouvelle génération (199,99 €, pas encore disponible en France) augmente la durée de vie de sa batterie, ajoute l’USB-C et se présente toujours dans le boîtier presque indestructible que les parents adorent. Pour les enfants plus âgés, il existe la Fire 10 Kids Pro – également en éditions 8 pouces et 7 pouces. Le contenu d’Amazon Kids + s’élargit aussi. Les enfants peuvent demander l’accès aux applications et aux jeux, avec en sus un navigateur Web filtré, des appels vocaux avec des contacts approuvés par les parents et une radio sans publicité.

Pour en savoir plus : amazon.fr/FireHD10