Amazon dévoile Kindle Paperwhite nouvelle génération et le nouveau Kindle Paperwhite Signature Edition

Amazon annonce aujourd’hui la nouvelle génération de Kindle Paperwhite avec deux nouveaux modèles : le tout nouveau Kindle Paperwhite et le tout premier Kindle Paperwhite Signature Edition. Depuis des années, le Kindle Paperwhite est le Kindle le plus populaire et la nouvelle génération combine un équipement haut de gamme, des performances plus rapides et une interface utilisateur repensée pour une expérience de lecture plus agréable. À partir de 139,99 €, le Kindle Paperwhite est doté d’un écran plus grand, d’un éclairage chaud réglable et d’une autonomie pouvant atteindre 10 semaines, tandis que le nouveau Kindle Paperwhite Signature Edition ajoute un capteur pour l’ajustement automatique de l’éclairage et est le tout premier Kindle à proposer le chargement sans fil.

Le tout nouveau Kindle Paperwhite combine un écran de 6,8 pouces, le plus grand jamais vu sur un Kindle Paperwhite, avec des bords plus petits de 10.2 mm et une façade plane. De plus, l’écran Paperwhite de 300 ppp est sans reflet, fournit un texte de qualité laser et un vrai rendu papier pour une lecture agréable dans toutes les conditions, même en plein soleil. L’écran affiche une luminosité supérieure de 10% au réglage maximal afin de rendre plus confortable la lecture pour les yeux et l’éclairage chaud réglable et le mode sombre, blanc sur noir, offrent une meilleure flexibilité pour lire à tout moment, de jour comme de nuit. Le Kindle Paperwhite Signature Edition est également doté du réglage automatique de l’éclairage avant qui adapte automatiquement la luminosité de l’écran selon la luminosité environnante, afin que vous puissiez lire confortablement dans toutes les conditions.

Les appareils Kindle tiennent des semaines sur une seule charge pour que vous puissiez profiter de votre livre sans vous soucier de trouver une prise. Les tout nouveaux Kindle Paperwhite et Kindle Paperwhite Signature Edition offrent, jusqu’à 10 semaines d’autonomie, la plus longue autonomie sur Kindle Paperwhite à ce jour. Afin d’aider à maximiser le temps de lecture, avec un adaptateur secteur de 9W ou plus, la recharge USB-C ne prend que 2,5 heures pour atteindre une charge complète. Le Kindle Paperwhite Signature Edition est le premier Kindle à proposer le chargement sans fil et peut être utilisé avec n’importe quel chargeur sans fil Qi compatible (vendu séparément).

Avec un indice IPX8, le tout nouveau Kindle Paperwhite est conçu pour résister aux chutes accidentelles dans la baignoire, le jacuzzi, la piscine ou l’océan. Ainsi vous pouvez l’emmener presque partout où vous voulez lire. De plus, le stockage standard atteint les 8 Go sur le Kindle Paperwhite et 32 Go sur la Signature Edition, offrant de la place pour des milliers de titres.

Le Kindle Paperwhite est livré avec une interface Kindle entièrement repensée, ajoutant plusieurs nouvelles fonctionnalités pour une expérience plus facile et plus intuitive dès que vous prenez votre appareil pour commencer à lire. L’expérience Kindle améliorée permet de basculer facilement entre l’écran d’accueil, votre bibliothèque ou votre lecture en cours, tandis que dans la nouvelle expérience de bibliothèque, vous pouvez découvrir des nouveaux menus de filtre et tri, un nouvel affichage des collections et une barre de défilement interactive.

Une nouvelle option pour démarrer est la configuration simplifiée sur l’application Kindle pour iOS et Android qui permet une installation en peu d’étapes. Il suffit de jumeler votre appareil à votre téléphone. Les paramètres sont accessibles en un clic où que vous soyez dans votre appareil, ce qui permet de régler rapidement et facilement des paramètres tels que la luminosité de l’écran, ou d’activer le mode avion ou le mode sombre, sans perdre votre page. Ces nouvelles fonctionnalités logicielles seront déployées d’ici la fin de l’année.

De par leur conception, les tout nouveaux Kindle Paperwhite et Kindle Paperwhite Signature Edition ont été spécialement conçus pour vous aider à vous plonger dans votre livre préféré. Contrairement à la plupart des tablettes et téléphones, avec un Kindle, vous ne serez pas éblouis par la lumière ni dérangé par les réseaux sociaux, les e-mails, les SMS ou les notifications. Le tout nouveau Kindle Paperwhite comprend des fonctionnalités qui ont fait de la gamme Kindle les meilleures liseuses depuis longtemps, améliorant l’expérience au-delà d’un livre imprimé, notamment :

• Whispersync qui enregistre et synchronise la dernière page lue, les signets et les annotations de vos livres électroniques Kindle sur tous vos appareils et applications Kindle, afin que vous puissiez reprendre là où vous en étiez sur n’importe quel appareil.

• Couvertures qui vous permet de voir la couverture du livre que vous êtes en train de lire sur l’écran de verrouillage de certains appareils Kindle, sans publicité.

• Word Wise qui fournit des définitions courtes et simples qui s’affichent automatiquement au-dessus des mots compliqués dans de nombreux titres anglophones populaires, afin que les enfants ou ceux qui apprennent une nouvelle langue puissent continuer à lire avec moins d’interruptions.

• Accessibilité qui permet aux utilisateurs d’accéder à des appareils et à des applications de lecture qui fonctionnent avec des technologies d’assistance, à des fonctionnalités qui prennent en charge une variété de besoins de lecture, à des outils qui permettent à quiconque de devenir un auteur Kindle et à plus de 12 millions de livres pris en charge par des lecteurs d’écran.

Comme toutes les liseuses Kindle, les nouveaux modèles Kindle Paperwhite sont livrés avec un accès instantané à la boutique Kindle, qui comprend :

• Un vaste catalogue : des millions de livres, y compris les derniers best-sellers.

• L’Abonnement Kindle : l’Abonnement Kindle vous donne la liberté de découvrir. Choisissez parmi des millions de titres dont plus de 35 000 en français et lisez en toute liberté pour 9,99 € n’importe où et n’importe quand.

• Amazon Original Stories : lisez ou écoutez des ouvrages de fiction et de non-fiction d’auteurs à succès, de conteurs acclamés et de nouvelles voix, tels que Frédérique Molay, Tamara Balliana, Dot Hutchison, Laila Ibrahim, Victoria Connelly, Melinda Leigh, Mark Edwards et bien d’autres, tous inclus, sans frais supplémentaires pour les membres Prime et Abonnement Kindle.

De plus, les membres Prime peuvent lire des livres parmi une sélection tournante de milliers de livres, sans frais supplémentaires à leur adhésion Prime.

Le tout nouveau Kindle Paperwhite est disponible à partir de 139,99 € en 8 Go en noir et le nouveau Kindle Paperwhite Signature Edition est disponible à 189,99 € en 32 Go, également en noir. Les deux appareils sont disponibles dès aujourd’hui en précommande. Le tout nouveau Kindle Paperwhite sera expédié à partir du 27 octobre et le Kindle Paperwhite Signature Edition à partir du 10 novembre. Des nouveaux étuis en cuir et en tissu pour le tout nouveau Kindle Paperwhite seront disponibles en noir, bleu marine et lavande à partir de 29,99 €.