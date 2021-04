Amazon dévoile des Echo Buds plus petits et plus légers avec suppression du bruit

Et ils sont toujours beaucoup moins chers que les AirPods Pro…

Il est quelque peu surprenant qu’Amazon ait mis autant de temps à donner suite à ses Echo Buds de première génération, lancés en 2019. En fait, si nous sommes honnêtes, nous avions en oublié qu’ils existaient. Mais cela change aujourd’hui avec le lancement des nouveaux Echo Buds, 20% plus petits que leurs prédécesseurs assez volumineux, et plus légers. Le confort est également amélioré, tandis que quatre tailles d’embouts d’oreille et deux tailles d’embouts d’aile devraient vous permettre de les ajuster. L’étanchéité IPX4 les rend également prêts pour l’exercice.

Nous avons été assez impressionnés par la technologie de réduction du bruit fournie par Bose dans les Echo Buds d’origine. Pour leur successeur, Amazon a tout mis sur ANC, ce qui, selon lui, leur permet d’annuler deux fois plus de bruit. Ils sonnent apparemment mieux qu’avant, aussi. Comme auparavant, le principal argument de vente des Echo Buds est leur fonctionnalité Alexa mains libres, qui vous permet de contrôler la lecture multimédia, de passer des appels, de consulter les actualités et de gérer vos plans pour la journée en utilisant uniquement votre voix. Vous pouvez également demander à Alexa combien de batterie il vous reste. Comptez cinq heures avec une charge complète, avec 10 heures supplémentaires fournies par le boîtier de charge également plus petit.

Les nouveaux Amazon Echo Buds sont disponibles en noir ou en blanc et coûteront 120 $ avec une charge USB-C ou 140 ù si vous voulez un boîtier de charge sans fil. Ils sortent en mai aux États-Unis. Leur lancement en France n’a pas encore été annoncé.